Депутат гордумы Челябинска задержан по делу о неуплате налогов на сумму более 500 миллионов рублей

Депутат городской думы Челябинска Олег Иванов был задержан по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму более 500 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС. В пресс-службе Управления ФСБ России по Челябинской области подтвердили проведение следственных мероприятий.





Иванов пока проходит по делу в статусе подозреваемого, рассказал собеседник агентства в правоохранительных органах, добавив, что в отношении депутата уже возбудили уголовное дело по части 2 статьи 199 «Уклонение от уплаты от налогов в особо крупном размере».





Местные СМИ писали, что Иванов исполнял контракты по строительству и ремонту зданий для органов власти и правоохранительных структур.