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Депутат гордумы Челябинска задержан по делу о неуплате налогов на сумму более 500 миллионов рублей
Мужчина исполнял контракты по строительству и ремонту зданий для органов власти и правоохранителей undefined
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Депутат гордумы Челябинска задержан по делу о неуплате налогов на сумму более 500 миллионов рублей

Мужчина исполнял контракты по строительству и ремонту зданий для органов власти и правоохранителей

Депутат городской думы Челябинска Олег Иванов был задержан по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму более 500 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС. В пресс-службе Управления ФСБ России по Челябинской области подтвердили проведение следственных мероприятий.


Иванов пока проходит по делу в статусе подозреваемого, рассказал собеседник агентства в правоохранительных органах, добавив, что в отношении депутата уже возбудили уголовное дело по части 2 статьи 199 «Уклонение от уплаты от налогов в особо крупном размере».


Местные СМИ писали, что Иванов исполнял контракты по строительству и ремонту зданий для органов власти и правоохранительных структур.

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В КПРФ считают ситуацию с задержанием внука Зюганова фейком, а шумиху вокруг нее излишней

Сам лидер партии Геннадий Зюганов попросил не беспокоить его по этой теме, поскольку все это «мелко и грязно» 11 октября 2022
Dailystorm - В КПРФ считают ситуацию с задержанием внука Зюганова фейком, а шумиху вокруг нее излишней

Басманный суд Москвы 9 декабря на два месяца арестовал руководителя управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы РФ (ФТС) Дмитрия Мурышова по делу о получении взятки в особо крупном размере. Мужчина пробудет под стражей до 8 февраля 2023 года. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Защита просила избрать Мурышову меру пресечения в виде домашнего ареста, но судья отказала.

#налоги #депутаты #задержание #челябинская область
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