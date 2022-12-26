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Глава СПЧ Фадеев рассказал про допуск представителей Красного Креста к украинским пленным в России
Он заверил, что российские правозащитники будут помогать международной организации с «бюрократическими проволочками» undefined
Эксклюзив Новости

Глава СПЧ Фадеев рассказал про допуск представителей Красного Креста к украинским пленным в России

Он заверил, что российские правозащитники будут помогать международной организации с «бюрократическими проволочками»

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев рассказал о намерении правозащитников помогать представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) в допуске к украинским пленным в РФ. Работе этой организации порой мешают «бюрократические проволочки». Ранее украинский журналист Владимир Золкин жаловался, что к его соотечественникам, попавшим в российский плен, якобы не пускают сотрудников Красного Креста.

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Валерий Фадеев рассказал корреспонденту Daily Storm, что к нему в начале декабря приходили «целой делегацией» представители Международного комитета Красного Креста с просьбами о содействии в работе. По утверждению главы СПЧ, чаще всего к пленным пускают специалистов от этой организации.


Однако, как признал Фадеев, иногда имеют место и «какие-то бюрократические проволочки», с которыми сталкивается Красный Крест. «Их [проблемы] надо как-то бы решить. Я принял к сведению. Мы будем помогать Красному Кресту», — пообещал правозащитник.


Он добавил, что есть заключения о положительных условиях содержания украинских пленных в России. «Были отчеты Красного Креста о том, как содержатся украинские пленные в российских учреждениях. У них позитивное отношение», — сказал Фадеев.

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В начале декабря представители Международного комитета Красного Креста (МККК) сообщили, что посетили российских и украинских военнопленных. Президент организации Мирьяна Сполярич Эггер 8 декабря совершила визит на Украину, где находилась четыре дня. Запланировано «еще больше посещений» пленных российских и украинских солдат, отметили в организации.


Правозащитники устанавливают контакты с семьями военнопленных — чаще речь идет о передаче небольших записок, заявили в Красном Кресте. В организации уточнили, что ряд солдат просит родственников не беспокоиться, а еще часть — ждут от близких сигареты, носки и сладости.


Также Мирьяна Сполярич Эггер заверяла: правозащитники смогли удостовериться, что семьи получат весточки о военнопленных. Эти посещения, как ожидает она, приведут «к более регулярному доступу к военнопленным».

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