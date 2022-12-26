Глава СПЧ Фадеев рассказал про допуск представителей Красного Креста к украинским пленным в России

Валерий Фадеев рассказал корреспонденту Daily Storm, что к нему в начале декабря приходили «целой делегацией» представители Международного комитета Красного Креста с просьбами о содействии в работе. По утверждению главы СПЧ, чаще всего к пленным пускают специалистов от этой организации.





Однако, как признал Фадеев, иногда имеют место и «какие-то бюрократические проволочки», с которыми сталкивается Красный Крест. «Их [проблемы] надо как-то бы решить. Я принял к сведению. Мы будем помогать Красному Кресту», — пообещал правозащитник.





Он добавил, что есть заключения о положительных условиях содержания украинских пленных в России. «Были отчеты Красного Креста о том, как содержатся украинские пленные в российских учреждениях. У них позитивное отношение», — сказал Фадеев.