В РПЦ указали на невозможность заключения перемирия в зоне СВО на Рождество

Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе указал на невозможность заключения перемирия в зоне спецоперации на новогодние и рождественские праздники. Установлению временного режима прекращения огня мешает «обстановка ненависти» на Украине, пояснил Кипшидзе. Он также считает, что уровень дегуманизации противника существенно выше, чем во время Первой мировой войны. На Рождество 1914 года солдаты Британии Франции и Германии не вели огонь.





«К сожалению, эта атмосфера и обстановка ненависти, мягко говоря, не способствуют тому, чтобы призывать к прекращению или приостановлению военных действий на период каких-либо христианских праздников», — заявил официальный представитель РПЦ Daily Storm.





По словам Кипшидзе, в настоящий момент «ненависть в отношении противника, отказ в уважении к противнику продуцируются в рамках информационных кампаний». Такое положение вещей стало печальной нормой конфликта, посетовал представитель РПЦ на пресс-конференции.





Он напомнил о случаях жестокого отношения к пленным со стороны бойцов ВСУ, чего не наблюдалось во время Первой мировой войны. «Думаю, что отношение к пленным было намного более гуманным, чем, к сожалению, сейчас», — заключил Кипшидзе.





По его мнению, значение веры во время Первой мировой войны было гораздо выше. Это объяснялось тем, что все участники глобального противостояния являлись странами, в которых церкви имели очень большое значение, пояснил Кипшидзе. «Во всех армиях служили военные капелланы, не были пустыми словами слова об обычаях ведения войны, о гуманитарном праве», — добавил он.