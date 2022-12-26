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В РПЦ указали на невозможность заключения перемирия в зоне СВО на Рождество
Уровень дегуманизации противника существенно выше, чем во время Первой мировой войны, считает представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе Фото: АГН Москва / Максим Захаров
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В РПЦ указали на невозможность заключения перемирия в зоне СВО на Рождество

Уровень дегуманизации противника существенно выше, чем во время Первой мировой войны, считает представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе

Фото: АГН Москва / Максим Захаров

Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе указал на невозможность заключения перемирия в зоне спецоперации на новогодние и рождественские праздники. Установлению временного режима прекращения огня мешает «обстановка ненависти» на Украине, пояснил Кипшидзе. Он также считает, что уровень дегуманизации противника существенно выше, чем во время Первой мировой войны. На Рождество 1914 года солдаты Британии Франции и Германии не вели огонь.


«К сожалению, эта атмосфера и обстановка ненависти, мягко говоря, не способствуют тому, чтобы призывать к прекращению или приостановлению военных действий на период каких-либо христианских праздников», — заявил официальный представитель РПЦ Daily Storm.


По словам Кипшидзе, в настоящий момент «ненависть в отношении противника, отказ в уважении к противнику продуцируются в рамках информационных кампаний». Такое положение вещей стало печальной нормой конфликта, посетовал представитель РПЦ на пресс-конференции.


Он напомнил о случаях жестокого отношения к пленным со стороны бойцов ВСУ, чего не наблюдалось во время Первой мировой войны. «Думаю, что отношение к пленным было намного более гуманным, чем, к сожалению, сейчас», — заключил Кипшидзе.


По его мнению, значение веры во время Первой мировой войны было гораздо выше. Это объяснялось тем, что все участники глобального противостояния являлись странами, в которых церкви имели очень большое значение, пояснил Кипшидзе. «Во всех армиях служили военные капелланы, не были пустыми словами слова об обычаях ведения войны, о гуманитарном праве», — добавил он.

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В Генштабе ВСУ выступили против временного прекращения огня на Новый год

Ранее в Кремле сообщили, что от Киева никаких предложений по новогоднему перемирию не поступало 15 декабря 2022
Dailystorm - В Генштабе ВСУ выступили против временного прекращения огня на Новый год

На той же пресс-конференции правозащитник Иван Мельников обсудил вероятный обмен арестованных украинских священников на пленных бойцов ВСУ. Это, по мнению Мельникова, приведет к еще большим гонениям на церковь на Украине. «Ситуация там максимально накалена, но надо оставаться людьми. Нельзя действовать как террористы, захватывая в заложники определенную категорию граждан, чтобы обменять, выторговать какие-то условия», — заявил Daily Storm правозащитник.


19 декабря СМИ со ссылкой на погранслужбу Украины сообщили, что в Киеве силовики задержали священника из Харьковской области по подозрению в поддержке спецоперации. До этого СБУ отчитывалась, что священника УПЦ приговорили к 12 годам заключения за то, что он якобы передавал информацию о позициях украинской армии.


Ранее заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов выступил против временного прекращения огня в стране на Новый год. До этого, 14 декабря, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что темы рождественского или новогоднего перемирия с Украиной в российской повестке нет.

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Dailystorm - В РПЦ с удивлением восприняли вопрос о мобилизации священников

Москва и лично президент Владимир Путин не раз отмечали, что готовы начать мирные переговоры с Киевом. Российский лидер подчеркивал: если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех государств, которые сейчас активно призывают обе стороны к диалогу.

#рпц #спецоперация #кипшидзе #перемирие #украина #упц
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