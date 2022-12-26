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В Индии умер один из самых богатых депутатов России Павел Антов
Мужчина обнаружен в луже крови под окнами отеля, где отмечал 65-летний юбилей undefined
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В Индии умер один из самых богатых депутатов России Павел Антов

Мужчина обнаружен в луже крови под окнами отеля, где отмечал 65-летний юбилей

В Индии в возрасте 65 лет погиб глава комитета по аграрной политике законодательного собрания Владимирской области, бизнесмен Павел Антов, сообщает ТАСС. В 2019 году Антов с заработком около 10 миллиардов рублей возглавил список самых богатых депутатов и госслужащих России по версии журнала Forbes. По предварительной информации, мужчину нашли в луже крови под окнами индийского отеля, где он праздновал 65-летний юбилей.


Индийский телеканал NDTV сообщил о смерти российского туриста в округе Раягада в штате Одиша 25 декабря. В полиции допустили, что бизнесмен покончил с собой, поскольку был подавлен из-за смерти друга, с которым приехал отдыхать, однако следствие рассмотрит и другие варианты.


При этом генконсул РФ в Калькутте Алексей Идамкин сообщил РИА Новости, что правоохранители индийского штата Одиша и генконсульство не видят ничего подозрительного в смерти двух российских туристов.


Смерть депутата подтвердил вице-спикер парламента Владимирской области Вячеслав Картухин. Антова ценили «и за профессионализм, и за личные качества», отмечается в сообщении спикера законодательного собрания Владимира Киселева. По его словам, депутат был «деликатный, интеллигентный, уважительно относящийся ко всем человек широкого кругозора и эрудиции», который «располагал к себе каждого».

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Умер депутат Госдумы, Герой Советского Союза Николай Антошкин

Бывший замглавкома Военно-воздушных сил России, генерал-полковник в отставке скончался на 79-м году жизни 17 января 2021
Dailystorm - Умер депутат Госдумы, Герой Советского Союза Николай Антошкин

На сайте местного заксобрания указывается, что Антов был основателем группы компаний «Владимирский стандарт». Фирма за несколько лет стала одним из самых успешных и значимых производств Владимирской области.


Кроме того, Антов был известен как меценат, общественный деятель, путешественник, член международных организаций и обществ дружбы. Сейчас депутату принадлежит 5% в уставном капитале «Владимирского стандарта». В 2019 году Антов возглавил список самых богатых депутатов и госслужащих Forbes, а годом позже занял в аналогичном рейтинге 26-е место.

#владимирская область #смерть #индия #депутат
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