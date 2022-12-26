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МВД объявило в розыск расследователя Bellingcat Христо Грозева
По информации СМИ, против журналиста возбуждено уголовное дело о распространении фейков о ВС РФ undefined
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МВД объявило в розыск расследователя Bellingcat Христо Грозева

По информации СМИ, против журналиста возбуждено уголовное дело о распространении фейков о ВС РФ

МВД России объявило в розыск главного расследователя издания Bellingcat (признано СМИ-иноагентом) Христо Грозева. Это следует из ведомственной базы розыска. По данным базы, Грозева разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ, однако название вменяемой журналисту статьи не уточняется.


«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке на сайте МВД.


По словам источника РИА Новости, против журналиста возбуждено дело о распространении фейков о российских военнослужащих (статья 207.3 УК).


В июле этого года в ФСБ РФ заявили, что главный расследователь Bellingcat участвовал в сорванной операции ГУР Министерства обороны Украины по угону боевых самолетов ВКС. Один из сотрудников российского ведомства указывал на причастность Грозева к британской внешней разведке МИ-6.


Сам Грозев заявил, что ни к какой операции по угону российских самолетов отношения не имеет. При этом он отметил, что попытка угона имела место, но организовало ее не ГУР, а группа бывших украинских оперативников.


20 декабря МВД объявило в розыск известного галериста Марата Гельмана (признан в РФ иноагентом). В ведомстве уточнили, что его разыскивают на основании статьи Уголовного кодекса, однако деталей не привели.


8 декабря в розыск был объявлен YouTube-блогер Дмитрий Иванов (признан в РФ иноагентом), известный как Камикадзе Ди. Он покинул РФ в апреле 2017 года после проверки его ролика на предмет склонения к самоубийству.

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#розыск #мвд #журналист #рф
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