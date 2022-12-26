Сенатор Клишас выразил опасения, что убежавшие от мобилизации имеют доступ к важным базам данных

Глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас прокомментировал свое предложение ограничить удаленку для россиян, уехавших из страны. В интервью с RTVI он заявил, что нужно сделать невозможной удаленную работу в определенных сферах, доступ к которым из-за рубежа может представлять угрозу для всех граждан России.





«Наша задача в первую очередь — думать о тех, кто живет здесь», — отметил Клишас.





По словам сенатора, полномочия определять список подобных сфер должны быть у правительства, которое сможет «в оперативном режиме» сократить его. Клишас подчеркнул, что смысл предлагаемых ограничений не в том, чтобы навредить уехавшим, а в том, чтобы защитить граждан всей страны.





«Насколько безопасно доверять им работу из-за рубежа? Мне кажется, что это создает дополнительные риски для населения, для граждан», — заявил Клишас.





Сенатор также подчеркнул, что в последнее время повысилось количество сообщений об утечках данных россиян. При этом зачастую это происходит из-за того, что злоумышленники воспользовались учетной записью одного из сотрудников той или иной компании. Он указал, что в России подобное пресекают спецслужбы, но за рубежом ситуация выходит из-под контроля.





Кроме того, сенатор напомнил, что власти России не создают препятствий для уехавших, чтобы эти люди вернулись в страну. При этом он указал, что «мы даже будем рады, если они вернутся в страну и продолжат работу здесь».





5 декабря Клишас предложил ввести ограничения для граждан, уехавших из РФ после начала частичной мобилизации и работающих удаленно. Сенатор, в частности, заявил, что ограничение на удаленную работу из-за рубежа в российских компаниях следует ввести для сотрудников «чувствительных сфер» экономики, например, транспортной безопасности и госсектора.





Позднее член СПЧ Кирилл Кабанов в беседе с Daily Storm выразил мнение, что наказывать уехавших людей не нужно. Он считает необходимым изменить систему налогообложения, чтобы они приносили пользу, а не выводили свои деньги из экономики на благо иностранных государств.





Член СПЧ напомнил, что когда люди живут и тратят деньги в России, они укрепляют свою страну в целом и ее обороноспособность в частности.