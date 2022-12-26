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На Урале мать задушила троих детей, изгоняя из них «дьявола»
Об убийстве жительница Екатеринбурга сама сообщила своим родным по телефону undefined
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На Урале мать задушила троих детей, изгоняя из них «дьявола»

Об убийстве жительница Екатеринбурга сама сообщила своим родным по телефону

Жительница Екатеринбурга 26 декабря задушила троих своих детей, пишет «КП». Женщине показалось, что в них «вселились бесы» и надо «изгонять дьявола». После трагедии она сама сообщила об убийстве родным по телефону.


По данным издания, два мальчика (10 и 15 лет) и пятимесячная девочка умерли на месте.


«Она убила троих детей. Когда ее нашли, она лежала на их телах. Мы думали сначала, что мертва. Она о случившемся сама написала родным. В сообщении было сказано, что в детей вселились бесы», — рассказал источник издания.


Портал «E1.RU» сообщает, что мать также оставила записку, в которой призналась, что «убила своих детей, потому что серьезно больна и некому их передать на попечение в такое тяжелое время».


Мать уже задержана. В настоящий момент с ней работают следователи. В ближайшее время женщине предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. В квартире, где произошла трагедия, сейчас работают криминалисты Следственного комитета.


Знакомые семьи сообщили, что отец детей — бывший силовик. Он работал в структуре, отвечающей за оборот наркотиков. Три года назад мужчина вышел на пенсию. О личности убийцы пока нет информации.

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Мать убила шестилетнюю дочь после мобилизации мужа

Опека рассказала о семье, в которой случилась трагедия 27 сентября 2022
Dailystorm - Мать убила шестилетнюю дочь после мобилизации мужа

По словам соседей 24 декабря, за два дня до трагедии, в квартире громко играла музыка. Из-за этого люди ходили просили сделать звук потише. Кроме того, в выходные, по утверждению очевидцев, из квартиры доносились молитвы, а один из мальчиков кричал, что не хочет умирать.


25 сентября женщина зарезала шестилетнюю дочь в пермском селе Барда из-за ссоры с мужем. После убийства она попыталась покончить с собой. Как заявил Daily Storm начальник отдела опеки и попечительства Бардымского района Прикамья Олег Дроздов, семья не состояла на учете в социальных службах. СКР сообщил, что мать убила дочь после ссоры «по малозначительному поводу». До этого она дважды пыталась совершить самоубийство.

#дети #убийство #екатеринбург
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