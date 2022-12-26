На Урале мать задушила троих детей, изгоняя из них «дьявола»

Жительница Екатеринбурга 26 декабря задушила троих своих детей, пишет «КП». Женщине показалось, что в них «вселились бесы» и надо «изгонять дьявола». После трагедии она сама сообщила об убийстве родным по телефону.





По данным издания, два мальчика (10 и 15 лет) и пятимесячная девочка умерли на месте.





«Она убила троих детей. Когда ее нашли, она лежала на их телах. Мы думали сначала, что мертва. Она о случившемся сама написала родным. В сообщении было сказано, что в детей вселились бесы», — рассказал источник издания.





Портал «E1.RU» сообщает, что мать также оставила записку, в которой призналась, что «убила своих детей, потому что серьезно больна и некому их передать на попечение в такое тяжелое время».





Мать уже задержана. В настоящий момент с ней работают следователи. В ближайшее время женщине предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. В квартире, где произошла трагедия, сейчас работают криминалисты Следственного комитета.





Знакомые семьи сообщили, что отец детей — бывший силовик. Он работал в структуре, отвечающей за оборот наркотиков. Три года назад мужчина вышел на пенсию. О личности убийцы пока нет информации.