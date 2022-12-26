На Урале мать задушила троих детей, изгоняя из них «дьявола»

Жительница Екатеринбурга 26 декабря задушила троих своих детей, пишет «КП». Женщине показалось, что в них «вселились бесы» и надо «изгонять дьявола». После трагедии она сама сообщила об убийстве родным по телефону.
По данным издания, два мальчика (10 и 15 лет) и пятимесячная девочка умерли на месте.
«Она убила троих детей. Когда ее нашли, она лежала на их телах. Мы думали сначала, что мертва. Она о случившемся сама написала родным. В сообщении было сказано, что в детей вселились бесы», — рассказал источник издания.
Портал «E1.RU» сообщает, что мать также оставила записку, в которой призналась, что «убила своих детей, потому что серьезно больна и некому их передать на попечение в такое тяжелое время».
Мать уже задержана. В настоящий момент с ней работают следователи. В ближайшее время женщине предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. В квартире, где произошла трагедия, сейчас работают криминалисты Следственного комитета.
Знакомые семьи сообщили, что отец детей — бывший силовик. Он работал в структуре, отвечающей за оборот наркотиков. Три года назад мужчина вышел на пенсию. О личности убийцы пока нет информации.
По словам соседей 24 декабря, за два дня до трагедии, в квартире громко играла музыка. Из-за этого люди ходили просили сделать звук потише. Кроме того, в выходные, по утверждению очевидцев, из квартиры доносились молитвы, а один из мальчиков кричал, что не хочет умирать.
25 сентября женщина зарезала шестилетнюю дочь в пермском селе Барда из-за ссоры с мужем. После убийства она попыталась покончить с собой. Как заявил Daily Storm начальник отдела опеки и попечительства Бардымского района Прикамья Олег Дроздов, семья не состояла на учете в социальных службах. СКР сообщил, что мать убила дочь после ссоры «по малозначительному поводу». До этого она дважды пыталась совершить самоубийство.