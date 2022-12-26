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В Южной Корее впервые выявили случай заражения паразитом, способным проникать в мозг человека
У зараженного наблюдались головные боли, лихорадка, рвота, дисфункция речи и ряд других симптомов undefined
Новости

В Южной Корее впервые выявили случай заражения паразитом, способным проникать в мозг человека

У зараженного наблюдались головные боли, лихорадка, рвота, дисфункция речи и ряд других симптомов

Южнокорейские специалисты выявили первый случай заражения амебой вида Неглерия Фоулера, проникающей в мозг человека. Об этом сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), указав, что пациент, в мозгу которого нашли паразита, впоследствии умер от менингита.


«KDCA впервые подтвердила заражение Неглерия Фоулера у скончавшегося [пациента] с менингитом головного мозга, вернувшегося недавно из-за границы», — сообщили в агентстве.


По данным KDCA, погибший четыре месяца находился в Таиланде, а в Корею вернулся 10 декабря. Он умер спустя 11 дней. У него наблюдались головные боли, лихорадка, рвота, дисфункция речи и ряд других симптомов. После проведения дополнительных тестов медики подтвердили заражение амебой.


В агентстве подчеркнули, что это первый официальный случай заражения Неглерией Фоулера в Южной Корее. В KDCA планируют расследовать весь путь заражения пациента. Отмечается, что основным способом получения инфекции является контакт человека с загрязненной водой.


Амеба может вызвать первичный амебный менингоэнцефалит, инфекцию головного мозга. Симптомы заражения развиваются быстро. При этом сама инфекция смертельна, поэтому важно раннее обнаружение заболевания.


Неглерия Фоулера — вид одноклеточных организмов, открытый в 1960 году австралийским врачом Малькольмом Фоулером. Представители этого вида обитают в пресных водоемах при температуре около 25-30 градусов.

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#медицина #паразит #южная корея #заражение #в мире
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