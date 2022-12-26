Путин назначил Медведева первым замглавы в Военно-промышленной комиссии

Президент России Владимир Путин создал новую должность своего первого заместителя в Военно-промышленной комиссии (ВПК). На нее был назначен зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, о чем говорится в соответствующем документе на официальном интернет-портале правовой информации.





«Внести в состав о Военно-промышленной комиссии Российской Федерации <…> следующие изменения: включить следующих лиц: Медведев — заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации», — сказано в указе президента.





Первый заместитель председателя комиссии, следует из документа, может создавать советы и рабочие группы по направлениям деятельности данной комиссии для «рассмотрения вопросов, относящихся к ее компетенции, и подготовки предложений по их решению».





Кроме того, Владимир Путин включил в комиссию главу МЧС Александра Куренкова и исключил из нее экс-главу ФАС Игоря Артемьева. В коллегию при ВПК вошли председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, замглавы Минэкономразвития Максим Колесников, замглавы Минпромторга Кирилл Лысогорский, глава Ростехнадзора Александр Трембицкий и другие лица.





Помощник Медведева Олег Осипов пояснил «РИА Новости», что Медведев уже занимается тематикой ОПК по поручению российского лидера, но по линии Совета безопасности. Опубликованный указ лишь структурирует ту работу, которую ведет контрольная группа Совбеза под руководством Медведева.





Военно-промышленная комиссия России организовывает и координирует деятельность федеральных ведомств по вопросам госполитики в сфере ВПК. До 2014 года комиссия существовала в структуре правительства РФ, однако в сентябре того же года стала работать под руководством президента России.