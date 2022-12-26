В Росавиации опровергли информацию об обысках у главы ведомства Нерадько

В Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации) опровергли информацию о проведении обысков у руководителя ведомства Александра Нерадько. В официальном Telegram-канале Росавиации заверили, что все подобные сообщения от журналистов не соответствуют действительности.





«Сообщение о проведении обысков у руководителя Росавиации не соответствует действительности», — говорится в обращении.





Источник ТАСС в правоохранительных органах также заявил, что сведения об обысках, распространяемые в СМИ, — неправда.





В Росавиации также сообщили о задержании недавно принятого на работу сотрудника управления цифровой трансформации ведомства. Он получил откат от поставщика компьютерного оборудования, с ним проведут следственные мероприятия.





Руководство и сотрудники Росавиации оказывают необходимое содействие при проведении следственных действий. В рамках следственных мероприятий осуществлена выемка документов, а сам факт задержания не связан с предоставлением субсидий и мер господдержки аэропортам и авиакомпаниям страны.





Ранее СМИ сообщили, что в кабинете у главы Росавиации Нерадько прошли обыски, а одной из причин визита силовиков называли дело о взятке. По информации ряда Telegram-каналов, в ее получении якобы подозревают замначальника управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации Татьяну Кочерову.