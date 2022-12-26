Новости
Новости
St
Рогозина успешно прооперировали после ранения в Донецке, он идет на поправку
Из района шейного позвонка руководителя группы военных советников «Царские волки» извлекли осколок боеприпаса undefined
Новости

Рогозина успешно прооперировали после ранения в Донецке, он идет на поправку

Из района шейного позвонка руководителя группы военных советников «Царские волки» извлекли осколок боеприпаса

Бывшему главе «Роскосмоса», руководителю группы военных советников «Царские волки» Дмитрию Рогозину провели успешную операцию в одной из больниц Московского региона по извлечению осколка боеприпаса. Об этом рассказал его помощник, уточнив, что сейчас Рогозин уже идет на поправку.


«Дмитрию Олеговичу провели сложную операцию по извлечению осколка украинского боеприпаса из района шейного позвонка», — сообщил РИА Новости помощник Рогозина.


22 декабря Рогозин был ранен при обстреле Донецка со стороны солдат ВСУ, осколок мины попал ему в спину. Ранения также получили сопровождавшие экс-руководителя «Роскосмоса» люди. Отмечается, что обстрел «носил явно целенаправленный характер», а использовали для атаки установку Caesar.


Вскоре после инцидента экс-глава «Роскосмоса» написал в своем Telegram-канале, что ожидает операции. По его словам, «металлический осколок размером три на четыре вошел выше правой лопатки».


Изначально Рогозину планировали сделать операцию в Донецке, однако в силу сложности врачи не решились на ее проведение. Позже эта ситуация повторилась в Ростове-на-Дону, после чего экс-главу «Роскосмоса» решили отправить в Москву, где было принято окончательное решение о лечении.


Рогозин находится в зоне СВО на Украине с конца октября. Он взял себе позывной Космос, но позднее сменил его на Сармат. Все время пребывания в зоне СВО Рогозин призывал прекратить недооценивать украинскую армию. Он обещал, что в ближайшие месяцы ВС РФ получат новейшее вооружение.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

«Дело чести»: Рогозин пообещал вернуться в Донбасс

Ранее экс-глава «Роскосмоса» был ранен при обстреле в Донецке 23 декабря 2022
Dailystorm - «Дело чести»: Рогозин пообещал вернуться в Донбасс
#дмитрий рогозин #ранение #рф #здоровье #операция
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»