Рогозина успешно прооперировали после ранения в Донецке, он идет на поправку

Бывшему главе «Роскосмоса», руководителю группы военных советников «Царские волки» Дмитрию Рогозину провели успешную операцию в одной из больниц Московского региона по извлечению осколка боеприпаса. Об этом рассказал его помощник, уточнив, что сейчас Рогозин уже идет на поправку.





«Дмитрию Олеговичу провели сложную операцию по извлечению осколка украинского боеприпаса из района шейного позвонка», — сообщил РИА Новости помощник Рогозина.





22 декабря Рогозин был ранен при обстреле Донецка со стороны солдат ВСУ, осколок мины попал ему в спину. Ранения также получили сопровождавшие экс-руководителя «Роскосмоса» люди. Отмечается, что обстрел «носил явно целенаправленный характер», а использовали для атаки установку Caesar.





Вскоре после инцидента экс-глава «Роскосмоса» написал в своем Telegram-канале, что ожидает операции. По его словам, «металлический осколок размером три на четыре вошел выше правой лопатки».





Изначально Рогозину планировали сделать операцию в Донецке, однако в силу сложности врачи не решились на ее проведение. Позже эта ситуация повторилась в Ростове-на-Дону, после чего экс-главу «Роскосмоса» решили отправить в Москву, где было принято окончательное решение о лечении.





Рогозин находится в зоне СВО на Украине с конца октября. Он взял себе позывной Космос, но позднее сменил его на Сармат. Все время пребывания в зоне СВО Рогозин призывал прекратить недооценивать украинскую армию. Он обещал, что в ближайшие месяцы ВС РФ получат новейшее вооружение.