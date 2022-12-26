Онищенко оценил вероятность распространения в России «поедающего мозг» паразита

В Южной Корее выявили первый случай заражения амебой вида Неглерия Фоулера. Она проникает в мозг человека. Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в разговоре с Daily Storm заявил, что данный паразит представляет опасность для людей, однако россиянам бояться нечего. По его словам, Неглерия Фоулера живет лишь в странах с теплым климатом, и даже глобальное потепление не создаст для нее необходимые условия в России.





«[Вероятность появления паразита в России] нулевая. Да, есть некоторые болезни, в том числе и паразитозы, которые могут через переносчиков расширять ареал распространения. Как было с вирусом Зика у нас. Было потепление и были комары, которые его переносят», — сказал Онищенко.





По его словам, для России это опасно лишь в том случае, если граждане стран посетят неблагополучные места в азиатском регионе и не будут соблюдать нормы гигиены и нормы, связанные с приемом пищи. Онищенко указал, что это наиболее вероятные варианты для россиян подхватить этого паразита.





«Если дойти до шизофрении и предположить, что все льды растают в Арктике и Антарктике и зальют Землю, то тут будет Всемирный потоп, но никак не амеба. Такова моя оценка», — подчеркнул он.





Экс-глава Роспотребнадзора уточнил, что паразит не дотягивает по уровню опасности до COVID-19 или гриппа. Онищенко отметил, что эта амеба распространена в Юго-Восточной Азии, поэтому для россиян это «дополнительный довод к тому, что нужно меньше ездить по странам и искать себе приключений».





«Что касается индивидуального, он [паразит] может вызвать даже трагический исход для человека, но как пандемия — у него нет даже теоретического потенциала в этом плане», — отметил Онищенко.





«Что касается данного случая [в Корее], там, к сожалению, данных о причинах заражения нет. Однако все равно [вредна] любая перемена климата, особенно в зимний период, — мы же уже начали праздновать Новый год», — добавил он.





Эксперт подчеркнул, что людям, которые любят посещать теплые страны во время отпусков, следует от этого воздержаться, особенно зимой. Онищенко уверен, что делать этого не стоит, так как хоть шанс заразиться амебой и низок, однако в результате россияне столкнутся с иными проблемами.





«Там жара, другая пища. Вот мы приедем, первые пять дней будем ходить в полуобморочном состоянии, так как нужно по времени адаптироваться, по температуре, по пище, которая там есть и которую мы едим каждый день. Когда эти пять дней закончатся, нужно собираться назад. Возвращаться в наши крещенские морозы, которые будут в любом случае. Это, конечно, безумие. От этого я бы предостерег всех», — сказал Онищенко.





«Вернутся и потом будут до конца января и февраль адаптироваться к нашим не самым комфортным условиям проживания, хотя мы в этом климате родились и в этом климате живем», — добавил он.





Эксперт не решился говорить о симптомах, которые проявляются у человека после попадания в организм Неглерии Фоулера. По его словам, это просто не имеет смысла, а в качестве примера он привел так называемую болезнь третьего курса, когда человек, узнав о симптоме, примеряет его на себе.





«Если я сейчас начну рассказывать про симптомы [заражения паразитом], то даже те, кто туда не поехал, будут искать симптомы в себе. Не надо этого делать. Главное — не ехать. А если поехали, то живите в [хороших] условиях и соблюдаете нормы гигиены. Тогда вам не нужно будет знать симптомы этой амебы и не будет «болезни третьего курса», — заключил Онищенко.