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В МИД Украины призвали исключить Россию из ООН
Страну также предложили лишить статуса постоянного члена Совбеза организации undefined
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В МИД Украины призвали исключить Россию из ООН

Страну также предложили лишить статуса постоянного члена Совбеза организации

МИД Украины призвал исключить Россию из Организации Объединенных Наций. Об этом стало известно из заявления на сайте ведомства. В данном сообщении также сказано, что РФ заняла место постоянного члена Совбеза ООН в обход уставных процедур и нарушила принцип «миролюбивости».


«Украина призывает государства — члены ООН возобновить применение Устава ООН в вопросах легитимности пребывания РФ в ООН, лишить Россию статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить страну из ООН в целом», — сказано в заявлении МИД.


26 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Киев хочет предложить Совету Безопасности ООН исключить из него Россию. Киевские власти планировали выступить с данной позицией 26 декабря, уточнил он.


Вскоре первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа заявил, что в ООН не прислушаются к призыву Киева. Он указал, что диалог в рамках Организации Объединенных Наций имеет крайне важное значение для урегулирования украинского конфликта, поэтому исключение из него России невозможно.


После начала спецоперации РФ все чаще на Западе звучат призывы к исключению ее из Совета Безопасности ООН. При этом отмечалось, что Россия прописана в качестве постоянного члена в статье 23 Устава организации, в связи с чем для ее исключения необходимо внесение соответствующих поправок, которые должны одобрить все без исключения члены Совбеза.

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#политика #рф #украина #мид #оон
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