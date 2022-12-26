В МИД Украины призвали исключить Россию из ООН

МИД Украины призвал исключить Россию из Организации Объединенных Наций. Об этом стало известно из заявления на сайте ведомства. В данном сообщении также сказано, что РФ заняла место постоянного члена Совбеза ООН в обход уставных процедур и нарушила принцип «миролюбивости».





«Украина призывает государства — члены ООН возобновить применение Устава ООН в вопросах легитимности пребывания РФ в ООН, лишить Россию статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить страну из ООН в целом», — сказано в заявлении МИД.





26 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Киев хочет предложить Совету Безопасности ООН исключить из него Россию. Киевские власти планировали выступить с данной позицией 26 декабря, уточнил он.





Вскоре первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа заявил, что в ООН не прислушаются к призыву Киева. Он указал, что диалог в рамках Организации Объединенных Наций имеет крайне важное значение для урегулирования украинского конфликта, поэтому исключение из него России невозможно.





После начала спецоперации РФ все чаще на Западе звучат призывы к исключению ее из Совета Безопасности ООН. При этом отмечалось, что Россия прописана в качестве постоянного члена в статье 23 Устава организации, в связи с чем для ее исключения необходимо внесение соответствующих поправок, которые должны одобрить все без исключения члены Совбеза.