Медведев выразил надежду, что в США начнется новая гражданская война

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал футуристический прогноз на 2023 год, по пунктам предположив, что может произойти. В своем Telegram-канале одними из возможных событий он назвал развал Европейского союза и начало гражданской войны в США.





«Перед новым годом все любят делать прогнозы. Многие упражняются в футуристических гипотезах, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных. Внесем и мы свою лепту», — сказал Медведев.





По словам Медведева, после окончания гражданской войны в США, новым президентом страны станет предприниматель Илон Маск. При этом Техас и Калифорния отделяться от США, станут самостоятельными государствами.





К развалу Евросоюза, по мнению Медведева, приведет возвращение в союз Великобритании. При этом за крахом ЕС последует отмена хождения евро.





«Захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины. Создание Четвертого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов (Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии, Киевской республики и прочих маргиналов). Война между Францией и Четвертым рейхом. Раздел Европы, включая новый раздел Польши», — добавил Медведев.





Он спрогнозировал рост цен на нефть до 150 долларов за баррель, а на газ — до 5000 долларов за тысячу кубических метров. Кроме того, Медведев в своем Telegram предположил отделение Северной Ирландии от Королевства Британии и Северной Ирландии и присоединение к Республике Ирландия.





Также Медведев предрек перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности мира из США и Европы в Азию, крушение Бреттон-Вудской финансовой системы, включая развал МВФ и Всемирного банка, отказ всех стран от евро и доллара в качестве мировых резервных валют.





«С наступающим вас, англосаксонские друзья и их радостно похрюкивающие подсвинки!» — заключил зампред Совбеза.





Ранее в статье для «Российской газеты» он поделился своим собственным видением уходящего года. По мнению Медведева, РФ приложит все усилия для достижения целей спецоперации на Украине, а с Западом нас теперь разделяет «гораздо больше, чем объединяет». По его словам, «растоптать РФ, а вместе с ней Русский мир, расколоть его или подчинить невозможно».