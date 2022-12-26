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Медведев выразил надежду, что в США начнется новая гражданская война
Зампред Совбеза России опубликовал свой прогноз на 2023 год undefined
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Медведев выразил надежду, что в США начнется новая гражданская война

Зампред Совбеза России опубликовал свой прогноз на 2023 год

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал футуристический прогноз на 2023 год, по пунктам предположив, что может произойти. В своем Telegram-канале одними из возможных событий он назвал развал Европейского союза и начало гражданской войны в США.


«Перед новым годом все любят делать прогнозы. Многие упражняются в футуристических гипотезах, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных. Внесем и мы свою лепту», сказал Медведев.


По словам Медведева, после окончания гражданской войны в США, новым президентом страны станет предприниматель Илон Маск. При этом Техас и Калифорния отделяться от США, станут самостоятельными государствами.


К развалу Евросоюза, по мнению Медведева, приведет возвращение в союз Великобритании. При этом за крахом ЕС последует отмена хождения евро.


«Захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины. Создание Четвертого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов (Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии, Киевской республики и прочих маргиналов). Война между Францией и Четвертым рейхом. Раздел Европы, включая новый раздел Польши», — добавил Медведев.


Он спрогнозировал рост цен на нефть до 150 долларов за баррель, а на газ — до 5000 долларов за тысячу кубических метров. Кроме того, Медведев в своем Telegram предположил отделение Северной Ирландии от Королевства Британии и Северной Ирландии и присоединение к Республике Ирландия.


Также Медведев предрек перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности мира из США и Европы в Азию, крушение Бреттон-Вудской финансовой системы, включая развал МВФ и Всемирного банка, отказ всех стран от евро и доллара в качестве мировых резервных валют.


«С наступающим вас, англосаксонские друзья и их радостно похрюкивающие подсвинки!» — заключил зампред Совбеза.


Ранее в статье для «Российской газеты» он поделился своим собственным видением уходящего года. По мнению Медведева, РФ приложит все усилия для достижения целей спецоперации на Украине, а с Западом нас теперь разделяет «гораздо больше, чем объединяет». По его словам, «растоптать РФ, а вместе с ней Русский мир, расколоть его или подчинить невозможно».

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#запад #политика #сша #рф #медведев #прогноз #новый год
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