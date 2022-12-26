Суд в Москве отправил в СИЗО мужчину, изнасиловавшего девушку черенком от швабры

Кузьминский районный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца Никиту Громова, обвиняемого в изнасиловании девушки на вечеринке черенком от швабры. Об этом «Медиазоне» (признана в России иноагентом) сообщили в пресс-службе суда. Мужчина пробудет под стражей до 23 февраля 2023 года.





Адвокат обвиняемого Василий Степанов сообщил, что его подзащитный не признает вину и от дачи показаний отказывается. Еще один задержанный по данному делу, бывший сержант полиции Василий Степанов, стал свидетелем, уточнил юрист. Он уверен, что полицейского кто-то якобы «выгораживает».





26 декабря РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что в Москве задержали фигурантов уголовного дела об изнасиловании. Собеседник агентства поделился, что компания из трех женщин и трех мужчин длительное время употребляла алкоголь, на пятый день один из присутствующих изнасиловал девушку, в том числе черенком.





В столичном главке МВД заявили, что в полицию обратился дядя девушки. В ходе проверки выяснилось, что телесные повреждения девушке причинили двое мужчин. Источник РИА Новости уточнял, что в больницу ее доставил сотрудник полиции, чей знакомый и совершил этот насильственный акт.





В МВД отмечали, что одним из подозреваемых стал сотрудник полиции. В последствии он был уволен из органов внутренних дел. В столичном главке подчеркнули, что мужчина понесет установленное законом наказание, а все его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.