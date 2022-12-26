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Песков: Россия не будет вести переговоры на условиях Украины
Представитель Кремля отметил, что РФ никогда не следовала чужим условиям и ориентировалась лишь на свои цели undefined
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Песков: Россия не будет вести переговоры на условиях Украины

Представитель Кремля отметил, что РФ никогда не следовала чужим условиям и ориентировалась лишь на свои цели

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, готова ли РФ идти на переговоры при условиях Киева. В беседе с РИА Новости он отметил, что Россия никогда не следовала чужим условиям в вопросе данных переговоров — только своим целям и здравому смыслу.


«Мы никогда не следовали чужим условиям. Ориентировались только на свои. И на здравый смысл», — сказал Песков.


Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что власти Киева хотели бы провести к концу февраля мирный саммит на площадке ООН. Он допустил приглашение на него России, но лишь после «международного суда по обвинениям в военных преступлениях страны».


15 декабря официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва готова обсуждать урегулирование кризиса на Украине в целом. При этом она подчеркнула, что возможно это лишь в том случае, если поступят «реальные, а не придуманные предложения», с учетом интересов России.


Москва и лично Владимир Путин неоднократно отмечали, что они готовы начать мирные переговоры с Киевом. Российский лидер подчеркивал, что если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех государств, которые сейчас активно призывают обе стороны к диалогу.


С начала СВО Москва и Киев провели четыре очных раунда переговоров, последний состоялся 29 марта в Стамбуле. В мае стороны объявили о прекращении переговорного процесса. Власти России уже неоднократно обвиняли киевский режим в смене позиции относительно переговоров.

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В МИД сообщили, что Москва не собирается вести переговоры на условиях Киева

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Dailystorm - В МИД сообщили, что Москва не собирается вести переговоры на условиях Киева
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