Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложения Москвы по демилитаризации и денацификации соседней страны Киеву лучше провести «подобру-поздорову». В противном случае эти проблемы решат российские военнослужащие, отметил глава ведомства.





«Дело за малым: выполнить их подобру-поздорову. Иначе вопрос решит армия России», — заявил Лавров.





Он подчеркнул, что продолжительность конфликта зависит от Киева и Вашингтона, которые в любой момент могут «прекратить бессмысленное сопротивление».





26 ноября Лавров заявил, что украинцы будут «освобождены от неонацистских правителей».





24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении российской специальной военной операции на территории соседней Украины. Главными целями военных он тогда назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.