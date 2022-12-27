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В ЦБ заявили, что экономика России вернется к докризисному уровню через три года
Влияние мировой экономики на российскую остается достаточно высоким, предупредили эксперты undefined
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В ЦБ заявили, что экономика России вернется к докризисному уровню через три года

Влияние мировой экономики на российскую остается достаточно высоким, предупредили эксперты

Заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин сообщил, что если экономика России будет развиваться «вблизи верхнего диапазона октябрьского базового прогноза», то ее возвращение на уровень 2021 года возможно «где-то в 2025 году». Об этом Заботкин заявил в интервью РБК.


«Структурная адаптация — это более длительный процесс, поэтому займет большее время», — сказал представитель ЦБ.


По словам Заботкина, экономика России по-прежнему «остается весьма открытой экономикой». Например, объемы экспорта «сильно зависят от мировой конъюнктуры».


Максимальная ключевая ставка в этом году составляла 20%. Такое решение было принято после начала российской специальной военной операции на Украине. Затем Центробанк несколько раз снижал уровень ставки. 16 декабря было решено оставить этот показатель на отметке 7,5%.

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#цб #банк #мировая экономика
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