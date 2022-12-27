Лавров: США, по сути, угрожают физическим устранением Путина

Министр иностранных дел России сообщил, что слова представителей Пентагона о возможности «обезглавливающего удара» по Кремлю говорят об угрозе физического устранения президента РФ Владимира Путина. Об этом глава МИД рассказал в интервью ТАСС.





«Некие «неназванные официальные лица» из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю «обезглавливающий удар», по сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства», — заявил Лавров.





Он отметил, что если такие идеи действительно имеются в Пентагоне, то этим людям «очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов».





Ранее Лавров заявил, что Киев должен выполнить предложения России «подобру-поздорову». Он подчеркнул, что в противном случае вопрос решит армия России.





Также глава МИД сообщил, что Киев стремится столкнуть США и НАТО с Россией в ходе конфликта на Украине.