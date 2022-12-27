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Лавров: США, по сути, угрожают физическим устранением Путина
Он отметил, что «неназванные лица» пригрозили нанести «удар по Кремлю» undefined
Новости

Лавров: США, по сути, угрожают физическим устранением Путина

Он отметил, что «неназванные лица» пригрозили нанести «удар по Кремлю»

Министр иностранных дел России сообщил, что слова представителей Пентагона о возможности «обезглавливающего удара» по Кремлю говорят об угрозе физического устранения президента РФ Владимира Путина. Об этом глава МИД рассказал в интервью ТАСС.


«Некие «неназванные официальные лица» из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю «обезглавливающий удар», по сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства», — заявил Лавров. 


Он отметил, что если такие идеи действительно имеются в Пентагоне, то этим людям «очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов».


Ранее Лавров заявил, что Киев должен  выполнить предложения России «подобру-поздорову». Он подчеркнул, что в противном случае вопрос решит армия России.


Также глава МИД сообщил, что Киев стремится столкнуть США и НАТО с Россией в ходе конфликта на Украине.

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Лавров посоветовал Киеву выполнить демилитаризацию и денацификацию Украины «подобру-поздорову»

Иначе этот вопрос решит Российская армия, пригрозил глава МИД 27 декабря 2022
Dailystorm - Лавров посоветовал Киеву выполнить демилитаризацию и денацификацию Украины «подобру-поздорову»
#сергей лавров #сша #владимир путин #украина #мид рф
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