Суд в Кемерово увеличил штраф экс-совладельцу «Зимней вишни» с 21 до 70 миллионов рублей

Апелляционный суд в Кемерово увеличил штраф осужденному за взятку экс-совладельцу «Зимней вишни» Вячеславу Вишневскому с 21 до 70 миллионов рублей.





«Назначить Вишневскому дополнительное наказание <…> в виде штрафа в размере десятикратной суммы взятки, <…> то есть в размере 70 миллионов рублей. В остальной части приговор оставить без изменения», — цитирует ТАСС слова судьи, огласившего решение.





По словам адвоката Вишневского Вадима Трифонова, изначальный штраф в 21 миллион рублей и так был огромной суммой, а 70 миллионов рублей — неподъемная сумма для Вишневского.





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