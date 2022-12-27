Генсек ООН Гуттериш заявил, что готов быть посредником в разрешении конфликта на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не исключает возможности выступить посредником в урегулировании ситуации на Украине. Об этом сообщили в офисе организации в ответ на предложения Киева провести в «мирный саммит».





В ООН подчеркнули, что Гуттериш «может быть посредником, только если все стороны хотят, чтобы он выступил посредником».





Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что власти Киева хотели бы провести к концу февраля мирный саммит на площадке ООН. Он допустил приглашение на него России, но лишь после «международного суда по обвинениям в военных преступлениях страны».





Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Россия не будет вести переговоры на условиях Украины.