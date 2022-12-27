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Генсек ООН Гуттериш заявил, что готов быть посредником в разрешении конфликта на Украине
Все стороны должны согласиться с этим предложением, отметили в организации undefined
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Генсек ООН Гуттериш заявил, что готов быть посредником в разрешении конфликта на Украине

Все стороны должны согласиться с этим предложением, отметили в организации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не исключает возможности выступить посредником в урегулировании ситуации на Украине. Об этом сообщили в офисе организации в ответ на предложения Киева провести в «мирный саммит».


В ООН подчеркнули, что Гуттериш «может быть посредником, только если все стороны хотят, чтобы он выступил посредником».


Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что власти Киева хотели бы провести к концу февраля мирный саммит на площадке ООН. Он допустил приглашение на него России, но лишь после «международного суда по обвинениям в военных преступлениях страны».


Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Россия не будет вести переговоры на условиях Украины.

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Dailystorm - Лавров посоветовал Киеву выполнить демилитаризацию и денацификацию Украины «подобру-поздорову»
#саммит #украина #оон
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