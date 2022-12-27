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В ДНР задержали подозреваемых в убийстве семьи из восьми человек
Самым младшим из погибших стал годовалый ребенок undefined
Новости

В ДНР задержали подозреваемых в убийстве семьи из восьми человек

Самым младшим из погибших стал годовалый ребенок

Правоохранители задержали троих подозреваемых в убийстве семьи в Макеевке, сообщили в МВД Донецкой народной республики. Восемь членов одной семьи, предположительно, были расстреляны из автоматического оружия.


«По подозрению в совершении указанного преступления правоохранители по горячим следам задержали троих ранее судимых жителей микрорайона Калининский», — сообщил центр общественных связей МВД ДНР.


Задержанные уже признались, что совершили преступление из корыстных побуждений с целью завладеть автомобилем и ценным имуществом семьи.


Жестокая расправа над семьей произошла в Черногвардейском районе города Макеевка вечером 26 декабря. Местная администрация сообщала, что среди погибших трое детей от года до девяти лет.

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На Урале мать задушила троих детей, изгоняя из них «дьявола»

Об убийстве жительница Екатеринбурга сама сообщила своим родным по телефону 26 декабря 2022
Dailystorm - На Урале мать задушила троих детей, изгоняя из них «дьявола»
#макеевка #массовое убийство #многодетные семьи #днр
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