В ДНР задержали подозреваемых в убийстве семьи из восьми человек

Правоохранители задержали троих подозреваемых в убийстве семьи в Макеевке, сообщили в МВД Донецкой народной республики. Восемь членов одной семьи, предположительно, были расстреляны из автоматического оружия.





«По подозрению в совершении указанного преступления правоохранители по горячим следам задержали троих ранее судимых жителей микрорайона Калининский», — сообщил центр общественных связей МВД ДНР.





Задержанные уже признались, что совершили преступление из корыстных побуждений с целью завладеть автомобилем и ценным имуществом семьи.





Жестокая расправа над семьей произошла в Черногвардейском районе города Макеевка вечером 26 декабря. Местная администрация сообщала, что среди погибших трое детей от года до девяти лет.