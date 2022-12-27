В Минздраве Хабаровского края сообщили о смерти двух человек от гриппа

Врачи в Хабаровском крае зарегистрировали две смерти от гриппа. Об этом в эфире телеканала «Губерния» сообщил сам глава регионального Минздрава Юрий Бойченко. По его словам, эпидпорог заболеваемости ОРВИ в регионе превышен на 200%, а 70% всех заболевших граждан — несовершеннолетние.





«За последнюю неделю выявлен 121 случай гриппа. В основном это свиной грипп. Уже есть два подтвержденных случая смерти от гриппа в крае», — сказал Бойченко.





Министр указал, что из-за сложившейся ситуации управление образования Хабаровска официально отправило детей на новогодние каникулы на два дня раньше — с 26 декабря, что положительно сказалось на обстановке.





20 декабря стало известно о первом случае смерти от гриппа в Пензенской области. Замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева заявила, что пациент был не привит и не обращался за медицинской помощью при первых признаках. Когда он все же решил пойти в больницу, было поздно.





В тот же день пресс-служба Роспотребнадзора заявила, что свиной грипп зафиксировали в 86 регионах. Отмечалось, что показатель заболеваемости за неделю вырос на 15,8%, а тенденция к росту заболеваемости сохраняется.





Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас уже поздно, и гражданам не нужно прививаться от гриппа. Она заверила, что в России достаточно препаратов от свиного гриппа. Глава ведомства также указала, что с гриппом борется спецпрепарат, изобретенный еще в 2009-2010 годах.