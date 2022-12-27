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ВТБ завершил сделку по покупке «Открытия»
Банк заплатил за актив 340 миллиардов рублей undefined
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ВТБ завершил сделку по покупке «Открытия»

Банк заплатил за актив 340 миллиардов рублей

ЦБ сообщил о закрытии сделки по продаже «Открытия» банку ВТБ. В регуляторе указали, что кредитная организация выполнила обязательства, которые определены документами, «в полном объеме».


«В соответствии с заключенным договором о реализации ПАО Банк ФК «Открытие» 100% акций банка переданы Банком России банку ВТБ (ПАО)», — указано в сообщении ЦБ. 


Согласно условиям сделки, которые стали известны ранее, ВТБ заплатит за «Открытие» 233 миллиарда рублей наличными и отдаст облигации федерального займа на сумму более 100 миллиардов рублей.


В пресс-службе ВТБ 22 декабря сообщали, что председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов оставит свою должность 31 декабря.


Новым руководителем будет назначен Михаил Алексеев — экс-глава ЮниКредит Банка и бывший зампред правления ЦБ.

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Dailystorm - Источник в банке «Открытие» опроверг сообщения о требовании для всех сотрудников вернуться в Россию
#цб #банк открытие #втб #сделка
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