ВТБ завершил сделку по покупке «Открытия»

ЦБ сообщил о закрытии сделки по продаже «Открытия» банку ВТБ. В регуляторе указали, что кредитная организация выполнила обязательства, которые определены документами, «в полном объеме».





«В соответствии с заключенным договором о реализации ПАО Банк ФК «Открытие» 100% акций банка переданы Банком России банку ВТБ (ПАО)», — указано в сообщении ЦБ.





Согласно условиям сделки, которые стали известны ранее, ВТБ заплатит за «Открытие» 233 миллиарда рублей наличными и отдаст облигации федерального займа на сумму более 100 миллиардов рублей.





В пресс-службе ВТБ 22 декабря сообщали, что председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов оставит свою должность 31 декабря.





Новым руководителем будет назначен Михаил Алексеев — экс-глава ЮниКредит Банка и бывший зампред правления ЦБ.