Шойгу открыл в Москве памятник Герою России Зиничеву

Министр обороны России Сергей Шойгу в принял участие в церемонии открытия памятника Герою России Евгению Зиничеву. Он сорвался со скалы в сентябре 2021 года в Норильске, пытаясь спасти человека.





«Шойгу принял участие в церемонии открытия памятника Герою России генералу армии Евгению Николаевичу Зиничеву, погибшему 8 сентября 2021 года при исполнении служебных обязанностей», — сообщили в Минобороны.