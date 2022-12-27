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Шойгу открыл в Москве памятник Герою России Зиничеву
Участие в церемонии также приняли нынешний глава МЧС Куренков и директор Росгвардии Виктор Золотов undefined
Новости

Шойгу открыл в Москве памятник Герою России Зиничеву

Участие в церемонии также приняли нынешний глава МЧС Куренков и директор Росгвардии Виктор Золотов

Министр обороны России Сергей Шойгу в принял участие в церемонии открытия памятника Герою России Евгению Зиничеву. Он сорвался со скалы в сентябре 2021 года в Норильске, пытаясь спасти человека. 


«Шойгу принял участие в церемонии открытия памятника Герою России генералу армии Евгению Николаевичу Зиничеву, погибшему 8 сентября 2021 года при исполнении служебных обязанностей», — сообщили в Минобороны. 

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По информации РИА Новости, участие в церемонии приняли вдова Зиничева Наталья, директор Росгвардии Виктор Золотов, а также помощник президента России Владимир Мединский.


Также Шойгу совместно с нынешним главой МЧС Александром Куренковым возложил цветы к памятнику спасателей и пожарных.


Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года во время учений в Норильске. Министр сорвался со скалы, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника. Зиничев возглавлял МЧС с мая 2018 года. 


Шойгу занимал пост главы ведомства с 1991-го по 2012 год.

#шойгу #минобороны #зиничев
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