Шойгу открыл в Москве памятник Герою России Зиничеву

Министр обороны России Сергей Шойгу в принял участие в церемонии открытия памятника Герою России Евгению Зиничеву. Он сорвался со скалы в сентябре 2021 года в Норильске, пытаясь спасти человека.
«Шойгу принял участие в церемонии открытия памятника Герою России генералу армии Евгению Николаевичу Зиничеву, погибшему 8 сентября 2021 года при исполнении служебных обязанностей», — сообщили в Минобороны.
По информации РИА Новости, участие в церемонии приняли вдова Зиничева Наталья, директор Росгвардии Виктор Золотов, а также помощник президента России Владимир Мединский.
Также Шойгу совместно с нынешним главой МЧС Александром Куренковым возложил цветы к памятнику спасателей и пожарных.
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года во время учений в Норильске. Министр сорвался со скалы, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника. Зиничев возглавлял МЧС с мая 2018 года.
Шойгу занимал пост главы ведомства с 1991-го по 2012 год.