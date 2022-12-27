Роспотребнадзор заявил о распространении свиного гриппа во всех регионах России

Врачи выявили свиной грипп во всех регионах РФ. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора по итогам селекторного совещания. В ведомстве также отметили, что за последнюю неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 7%, общее число заболевших составило 1,7 миллиона человек.





«Самым распространенным штаммом гриппа по-прежнему остается А (H1N1) 2009, который зафиксирован во всех российских регионах», — говорится в сообщении.





Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа. Из числа респираторных вирусов не гриппозной этиологии лидерство остается за РС-вирусами, риновирусами и метапневмовирусами. Заболеваемость гриппом и ОРВИ за предыдущую неделю снизилась на 7%.





Ранее в Хабаровском крае зарегистрировали первые две смерти от гриппа, ситуация в регионе в целом тяжелая — эпидпорог заболеваемости ОРВИ в регионе превышен на 200%. Отмечается, что из-за сложившейся ситуации школьников отправили на новогодние каникулы раньше — с 26 декабря.





21 декабря москвичам рекомендовали носить маски в общественных местах из-за роста количества случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным управления Роспотребнадзора по столице, в городе прививку от гриппа сделали 7,49 миллиона человек — 59,2% от общего населения Москвы.