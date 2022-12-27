Силуанов заявил, что в правительстве пока не определились с позицией по взысканию налогов с уехавших россиян

Правительство РФ пока не определилось с тонкостями налогообложения для работающих в иностранных государствах россиян, заявил глава Минфина Антон Силуанов.





«Мы, собственно, хотим сделать так, чтобы налоги платились, не создавая никаких негативных стимулов. Поэтому взвешиваем предложения депутатов, и правительство определится с позицией», — сказал он.





5 декабря председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предложил ввести ограничения для граждан, уехавших из РФ после начала частичной мобилизации и работающих удаленно, прежде всего, для сотрудников «чувствительных сфер» экономики, например, транспортной безопасности и госсектора.





21 декабря председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой создания реестра компаний, представители которых не смогут работать на удаленке из-за рубежа.