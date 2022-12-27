Пленные российские солдаты устроили скандал с украинским журналистом Владимиром Золкиным

Украинский журналист Владимир Золкин и сотрудники СБУ устроили для пленных российских солдат собрание, где обсудили вопросы по теме СВО. В ходе беседы они затронули тему наемничества, однако она стала причиной словесной перепалки. Золкин утверждал, что западные бойцы в рядах ВСУ — не наемники, а комбатанты. Российские военнопленные с этим не согласились.





«Приезжает к нам француз, медик, который вам предоставлял помощь, которого вы назвали наемником. Он официально зачислен в ВСУ, он комбатант, по Женевским конвенциям. Есть ЧВК «Вагнер», куда по договору гребут всех, — у них нет никакого статуса», — заявил Золкин.





Один из пленных солдат возразил, что бойцы ЧВК «Вагнер» имеют боевой опыт и выполняют совместные операции с Вооруженными силами РФ, в связи с чем считаются частью Российской армии. А французский медик открыто ему сказал, что в этом конфликте является наемником.





Золкин ответил, что статус наемника определяется «формальными вещами», например фактом официальной службы. Он добавил, что «ни одного британца, у которых средняя зарплата 4 000 тысячи евро, не может заинтересовать нищенская зарплата, по сравнению с их в ВСУ».





«Ни один человек из Европы не придет за эти деньги сюда воевать!» — считает Золкин.





В ходе беседы Золкин также заявил, что в РФ есть идейные люди, которые «идут убивать украинцев, потому что они украинцы». Один солдат парировал, что он «даже приказа не слышал, что нужно уничтожать эту нацию», а слова журналиста назвал «непонятно откуда взятыми» и «удивительными».





«Вы сравниваете нас с нацистами, но даже когда я выходил на выполнение задач, я ни разу не слышал, что нужно уничтожать нацистов. Ни разу!» — сказал российский солдат.





Один из пленных отметил: для него остается непонятным тот факт, что наемники из-за рубежа едут на Украину «отдавать свою жизнь просто так».