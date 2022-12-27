Шеф-повар Константин Ивлев заявил, что не против легализовать в России марихуану и проституцию

Шеф-повар Константин Ивлев в интервью Насте Ивлеевой заявил, что нет ничего страшного в услугах проституток, а легкие наркотики* менее опасны для общества, чем алкоголь.





«Ну если человек решил [вступить в близость], а жена — дура, у которой вечно болит голова, что ему делать?! Ну с ума же сойдешь», — поделился своими размышлениями Ивлев.





С точки зрения совершения преступлений легкие наркотики намного безопаснее, чем алкоголь, считает ведущий.





«Я только за наркотики, легкие. <…> Кто какие преступления совершает под травой, кто какие совершает под алкоголем — земля и небо», — заявил Ивлев.





Однако в соцсетях раскритиковали шеф-повара, припомнив ему развод с первой женой.





Супруги прожили вместе 23 года и расстались в 2020 году. От этого брака у них двое детей: восьмилетняя Мария и 23-летний Матвей.





В 2021 году 47-летний ведущий шоу «На ножах» женился на 28-летней журналистке Валерии Куденковой. В апреле 2022 года у пары родилась дочь Ника.





* Употребление наркотических средств вредит здоровью.