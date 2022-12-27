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В Минсельхозе заявили, что не планируют вводить потолок цен на сахар
В ведомстве назвали данный рынок в России стабильным undefined
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В Минсельхозе заявили, что не планируют вводить потолок цен на сахар

В ведомстве назвали данный рынок в России стабильным

В Минсельхозе заявили, что не видят причин для введения потолка цен на сахар в России, так как его внутренний рынок оценивается как стабильный. В ведомстве также указали, что в этом сезоне объем производства сахарной свеклы уже увеличился до порядка 48 миллионов тонн в бункерном весе.


«В настоящее время внутренний рынок сахара стабилен и не требует дополнительного регулирования в виде установления потолка цен на этот продукт», — говорится в сообщении.


Вместе с тем в Минсельхозе подчеркнули, что в случае необходимости могут рассмотреть разные варианты регулирования на продовольственном рынке, в том числе и заключение ценовых соглашений по опыту 2020-2021 годов.


На сегодняшний день, по информации Союзроссахара, было переработано 38 миллионов тонн корнеплода. Из них произведено более 5,2 миллиона тонн сахара. Прогноз на 2022 год все еще сохраняется на уровне более шести миллионов тонн сахара, достаточных для обеспечения потребностей людей.


По данным Минсельхоза, 21 декабря отпускные цены на сахар были всего на 3,2% выше уровня на аналогичный период прошлого года. При этом за последний месяц они снизились на 1,5%, уточнили в ведомстве.


Ранее «Ведомости» сообщили, что Минсельхоз предупредил крупнейших производителей сахара о риске появления соглашения, ограничивающего цены на товар. Введение ограничения возможно, если в I квартале 2023 года оптовые цены на сахар будут выше 50-53 рублей за килограмм.

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#сахар #минсельхоз #потолок цен #рф
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