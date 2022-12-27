Путин по телефону попросил подарить ему банку огурцов у девочки из Запорожской области

Глава государства набрал запорожской школьнице из Русского музея, где ранее проходили мероприятия неформального саммита лидеров стран СНГ, после переговоров с армянским премьером Николом Пашиняном. Девочка, как оказалось, уже побывала в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.





Президент поинтересовался о впечатлениях от посещения резиденции и спросил, чем она там занималась. «И что больше всего понравилось у дедушки? Чаем угощали? Баранки, печенье, вкусно было?» — обратился к школьнице российский лидер.





Затем Путин попросил девочку передать привет маме с папой, признавшись, какой ответный подарок его бы обрадовал. Глава государства вспомнил, что семья Саши выращивает овощи. «Огурчиков пришлешь? Буду ждать от тебя тоже подарков новогодних. Ладно?»— с улыбкой произнес президент.





«Обнимаю и желаю всего самого доброго!» — дал Саше напутствие российский лидер в завершение беседы.