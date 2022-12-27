Путин по телефону попросил подарить ему банку огурцов у девочки из Запорожской области

Президент России Владимир Путин позвонил по телефону восьмилетней девочке из Запорожской области Александре Титаренко, открытку которой глава государства выбрал на «Елке желаний». Школьница призналась Путину, что мечтает побывать в Крыму и в доме Деда Мороза. В ответ президент поздравил девочку и ее близких с наступающими праздниками и попросил от них в подарок банку огурцов.
Глава государства набрал запорожской школьнице из Русского музея, где ранее проходили мероприятия неформального саммита лидеров стран СНГ, после переговоров с армянским премьером Николом Пашиняном. Девочка, как оказалось, уже побывала в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.
Президент поинтересовался о впечатлениях от посещения резиденции и спросил, чем она там занималась. «И что больше всего понравилось у дедушки? Чаем угощали? Баранки, печенье, вкусно было?» — обратился к школьнице российский лидер.
Затем Путин попросил девочку передать привет маме с папой, признавшись, какой ответный подарок его бы обрадовал. Глава государства вспомнил, что семья Саши выращивает овощи. «Огурчиков пришлешь? Буду ждать от тебя тоже подарков новогодних. Ладно?»— с улыбкой произнес президент.
«Обнимаю и желаю всего самого доброго!» — дал Саше напутствие российский лидер в завершение беседы.
В нынешнем году Путин снял с елки открытки с желаниями трех детей. Помимо школьницы из Запорожской области, о своих мечтах президенту рассказали девочка Агата из Курганской области (она мечтает увидеть северное сияние и прокатиться на оленях) и Давид Шмелев из Ставрополья, которому охота побывать в Военной академии Вооруженных сил России.
Российский лидер не первый год принимает участие в «Елке желаний». В прошлом году президент исполнил мечты сразу нескольких детей — побывать в Мариинском театре на «Лебедином озере», получить гитару и попробовать себя в роли пожарного.
Кроме того, в конце декабря 2021 года Путин подарил 14-летнему Марку Кобленеву из Подмосковья и его маме квартиру. Глава государства во время беседы с мальчиком узнал от его мамы о непростой жизненной ситуации. Женщина призналась Путину, что своего жилья у них пока нет — гостят у знакомых. Президент заверил маму школьника, что вопрос решится, и уже спустя неделю Марк с мамой Надеждой переехали в собственную квартиру.