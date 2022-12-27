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Путин по телефону попросил подарить ему банку огурцов у девочки из Запорожской области
Президент на «Елке желаний» выбрал открытку ребенка, который мечтает побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза Владимир Путин говорит по телефону с 8-летней Александрой Титаренко из Запорожской области — участницей Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний»
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Путин по телефону попросил подарить ему банку огурцов у девочки из Запорожской области

Президент на «Елке желаний» выбрал открытку ребенка, который мечтает побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза

Владимир Путин говорит по телефону с 8-летней Александрой Титаренко из Запорожской области — участницей Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» Фото: РИА Новости / Алексей Даничев

Президент России Владимир Путин позвонил по телефону восьмилетней девочке из Запорожской области Александре Титаренко, открытку которой глава государства выбрал на «Елке желаний». Школьница призналась Путину, что мечтает побывать в Крыму и в доме Деда Мороза. В ответ президент поздравил девочку и ее близких с наступающими праздниками и попросил от них в подарок банку огурцов.

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Глава государства набрал запорожской школьнице из Русского музея, где ранее проходили мероприятия неформального саммита лидеров стран СНГ, после переговоров с армянским премьером Николом Пашиняном. Девочка, как оказалось, уже побывала в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.


Президент поинтересовался о впечатлениях от посещения резиденции и спросил, чем она там занималась. «И что больше всего понравилось у дедушки? Чаем угощали? Баранки, печенье, вкусно было?» — обратился к школьнице российский лидер.


Затем Путин попросил девочку передать привет маме с папой, признавшись, какой ответный подарок его бы обрадовал. Глава государства вспомнил, что семья Саши выращивает овощи. «Огурчиков пришлешь? Буду ждать от тебя тоже подарков новогодних. Ладно?»— с улыбкой произнес президент.


«Обнимаю и желаю всего самого доброго!» — дал Саше напутствие российский лидер в завершение беседы.

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В нынешнем году Путин снял с елки открытки с желаниями трех детей. Помимо школьницы из Запорожской области, о своих мечтах президенту рассказали девочка Агата из Курганской области (она мечтает увидеть северное сияние и прокатиться на оленях) и Давид Шмелев из Ставрополья, которому охота побывать в Военной академии Вооруженных сил России.


Российский лидер не первый год принимает участие в «Елке желаний». В прошлом году президент исполнил мечты сразу нескольких детей — побывать в Мариинском театре на «Лебедином озере», получить гитару и попробовать себя в роли пожарного.


Кроме того, в конце декабря 2021 года Путин подарил 14-летнему Марку Кобленеву из Подмосковья и его маме квартиру. Глава государства во время беседы с мальчиком узнал от его мамы о непростой жизненной ситуации. Женщина призналась Путину, что своего жилья у них пока нет — гостят у знакомых. Президент заверил маму школьника, что вопрос решится, и уже спустя неделю Марк с мамой Надеждой переехали в собственную квартиру.

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