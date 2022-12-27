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СБУ заявила об аресте подпольных складов компании Алишера Усманова на 3,7 миллиарда рублей
По данным ведомства, в помещениях хранилось более 160 тысяч тонн украинской железной руды undefined
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СБУ заявила об аресте подпольных складов компании Алишера Усманова на 3,7 миллиарда рублей

По данным ведомства, в помещениях хранилось более 160 тысяч тонн украинской железной руды

Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала склады компании, которые, по данным ведомства, принадлежат российскому предпринимателю Алишеру Усманову. Сумма конфискованного имущества составила два миллиарда гривен (3,7 миллиарда рублей).


«В результате следственно-оперативных действий <…> установлено местонахождение подпольных складов РФ, где хранили более 160 тысяч тонн украинской железной руды. <…> Общая стоимость изъятых полезных ископаемых составляет почти два миллиарда гривен», — говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.


Уточняется, что сотрудники украинского ведомства изъяли сырье на территории нескольких морских портов страны. СБУ установила, что найденная партия железной руды принадлежит компании Усманова. Якобы сырье планировалось нелегально переправить морскими судами на территорию России.


По версии ведомства, после этого полезные ископаемые планировалось передать «на нужды металлургической отрасли и военно-промышленного комплекса РФ для обеспечения потребностей российских войск».


Служба безопасности Украины наложила арест на имущество и планирует передать его в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

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#сбу #алишер усманов #арест имущества
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