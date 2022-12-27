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Al Mayadeen: Визит Зеленского в США был сигналом SOS перед разгромом ВСУ
В издании напомнили, что украинский лидер отправился в Вашингтон после уничтожения комплексов ПВО страны undefined
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Al Mayadeen: Визит Зеленского в США был сигналом SOS перед разгромом ВСУ

В издании напомнили, что украинский лидер отправился в Вашингтон после уничтожения комплексов ПВО страны

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты была сигналом бедствия перед разгромом ВСУ российскими военными. Об этом в своем материале сообщил обозреватель канала Al Mayadeen Аммар Брахми, указав, что встреча с Джо Байденом — далеко не рядовой визит.


«Это обычный рядовой визит? Конечно, нет. <…> Он является последним сигналом SOS перед неизбежным поражением украинской армии», заявил Брахми.


Он подчеркнул, что Зеленский срочно полетел в Вашингтон за помощью лишь тогда, когда российские военные уничтожили противовоздушную оборону ВСУ, тем самым поставив под угрозу украинскую армию в целом.


Зеленский прибыл в США вечером 21 декабря. Это его первый зарубежный визит с начала СВО на Украине. Байден сам встретил Зеленского у Белого дома, а также сообщил, что Вашингтон поддерживает стремление Киева к «справедливому миру», пообещав продолжать оказывать помощь.


Байден на встрече с Зеленским указал, что в США планируют наращивать поддержку Украины, в том числе поставляя ей системы противовоздушной обороны Patriot. Он отметил, что это якобы не приведет к эскалации конфликта.


Американские власти ранее объявили о выделении масштабного пакета военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов. Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил: с передачей этого пакета общий объем военной помощи Киеву от Вашингтона составит 21,9 миллиарда долларов.

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«Мы пощелкаем и Patriot»: Путин прокомментировал поставки Киеву американского вооружения

Глава государства отметил, что Запад исходит из того, что это якобы оборонительное вооружение 22 декабря 2022
Dailystorm - «Мы пощелкаем и Patriot»: Путин прокомментировал поставки Киеву американского вооружения
#спецоперация #зеленский #сша #рф #украина #джо байден
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