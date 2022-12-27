Al Mayadeen: Визит Зеленского в США был сигналом SOS перед разгромом ВСУ

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты была сигналом бедствия перед разгромом ВСУ российскими военными. Об этом в своем материале сообщил обозреватель канала Al Mayadeen Аммар Брахми, указав, что встреча с Джо Байденом — далеко не рядовой визит.





«Это обычный рядовой визит? Конечно, нет. <…> Он является последним сигналом SOS перед неизбежным поражением украинской армии», — заявил Брахми.





Он подчеркнул, что Зеленский срочно полетел в Вашингтон за помощью лишь тогда, когда российские военные уничтожили противовоздушную оборону ВСУ, тем самым поставив под угрозу украинскую армию в целом.





Зеленский прибыл в США вечером 21 декабря. Это его первый зарубежный визит с начала СВО на Украине. Байден сам встретил Зеленского у Белого дома, а также сообщил, что Вашингтон поддерживает стремление Киева к «справедливому миру», пообещав продолжать оказывать помощь.





Байден на встрече с Зеленским указал, что в США планируют наращивать поддержку Украины, в том числе поставляя ей системы противовоздушной обороны Patriot. Он отметил, что это якобы не приведет к эскалации конфликта.





Американские власти ранее объявили о выделении масштабного пакета военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов. Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил: с передачей этого пакета общий объем военной помощи Киеву от Вашингтона составит 21,9 миллиарда долларов.