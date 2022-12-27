Лидер ЛДПР Слуцкий указал на неготовность Украины к переговорам с Россией, в том числе на площадке ООН

Лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Украина, как и раньше, не готова к переговорам с Россией. Слуцкий также назвал «дымовой завесой» предложение руководителя украинского МИД Дмитрия Кулебы провести в ООН «мирный саммит».





Лидер ЛДПР напомнил, что именно Киев вышел из стамбульского переговорного процесса, выбрав путь эскалации. «Не мы уклонялись от мирных переговоров, не мы устраивали провокацию в Буче», — заметил Слуцкий в комментарии ТАСС.





Он при этом обратил внимание, что «мяч по-прежнему на стороне Киева». Однако цели СВО остаются прежними — денацификация и демилитаризация Украины, напомнил парламентарий.





Слуцкий также указал на то, что Москва на всех уровнях призывала мировое сообщество прекратить поставлять оружие Киеву. Но спонсирование и поставки тяжелых вооружений странами Запада продолжаются, посетовал парламентарий. По его мнению, на этот момент ООН следует обратить больше внимания.





«И пока такое положение вещей будет сохраняться, Киев по-прежнему будет вводить мировое сообщество в заблуждение относительно своей позиции по переговорам. Пока на Украине против России воюет весь блок НАТО, любые так называемые мирные формулы с Банковой будут неэффективными», — полагает лидер ЛДПР.