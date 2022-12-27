Лидер ЛДПР Слуцкий указал на неготовность Украины к переговорам с Россией, в том числе на площадке ООН

Лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Украина, как и раньше, не готова к переговорам с Россией. Слуцкий также назвал «дымовой завесой» предложение руководителя украинского МИД Дмитрия Кулебы провести в ООН «мирный саммит».
Лидер ЛДПР напомнил, что именно Киев вышел из стамбульского переговорного процесса, выбрав путь эскалации. «Не мы уклонялись от мирных переговоров, не мы устраивали провокацию в Буче», — заметил Слуцкий в комментарии ТАСС.
Он при этом обратил внимание, что «мяч по-прежнему на стороне Киева». Однако цели СВО остаются прежними — денацификация и демилитаризация Украины, напомнил парламентарий.
Слуцкий также указал на то, что Москва на всех уровнях призывала мировое сообщество прекратить поставлять оружие Киеву. Но спонсирование и поставки тяжелых вооружений странами Запада продолжаются, посетовал парламентарий. По его мнению, на этот момент ООН следует обратить больше внимания.
«И пока такое положение вещей будет сохраняться, Киев по-прежнему будет вводить мировое сообщество в заблуждение относительно своей позиции по переговорам. Пока на Украине против России воюет весь блок НАТО, любые так называемые мирные формулы с Банковой будут неэффективными», — полагает лидер ЛДПР.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее сообщил о планах Киева провести к концу февраля «мирный саммит» на площадке ООН с участием в качестве возможного посредника генсекретаря всемирной организации Антониу Гутерриша.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Москва не стремится к раскручиванию «маховика конфликта» на Украине. По его словам, Россия никогда не отказывалась от переговоров с соседом, это руководство Украины само себе запретило вести диалог.
15 декабря официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о готовности обсуждать урегулирование кризиса на Украине в целом. Дипломат подчеркнула, что возможно это только в том случае, если поступят «реальные, а не придуманные предложения», с учетом интересов России.
С начала российской спецоперации на Украине Москва и Киев провели четыре очных раунда переговоров, последний состоялся 29 марта в Стамбуле. В мае стороны объявили о прекращении переговорного процесса.