Рауфа и Рауля Арашуковых приговорили к пожизненному заключению по делу об убийствах и создании ОПГ

Суд установил, что Арашуковы создали преступную группировку (ОПГ) для хищения газа у структур «Газпрома» на юге России на сумму свыше 4,4 миллиарда рублей. Кроме того, отец и сын были признаны виновными в организации убийств зампредседателя молодежного движения «Адэге-Хэсэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.





Прокурор Мария Семененко на основе вердикта запросила для Арашуковых пожизненные сроки, для других фигурантов — от 5 до 24 лет колонии. В Мосгорсуде вынесли приговор еще четырем фигурантам. Дело в отношении других 14 обвиняемых было перенесено в отдельное производство, которое позднее предстоит рассмотреть уже московскому Преображенскому суду.





Кроме того, суд взыскал с Рауфа и Рауля Арашуковых 12 миллионов рублей в пользу родственников Жукова и Шебзухова.





По версии следствия, преступное сообщество отца и сына, куда также входили руководители региональных отделений «Газпрома», действовало порядка 17 лет. Следствие заявило, что Рауль Арашуков, являясь лидером ОПГ, назначал на ключевые посты в газовой отрасли своих родственников, после чего он или его подчиненные совершали действия по хищению газа.





Жуков и Шебзухов были убиты в 2010 году за якобы попытку разоблачить махинации клана Арашуковых. По версии следствия, деяния Арашуковых покрывали местные силовики, превышая свои должностные полномочия.





23 сентября 2022 года коллегия присяжных признала вину Арашуковых доказанной. Также признаны виновными в участии в ОПГ бывший исполняющий

обязанности руководителя управления СК по Карачаево-Черкесии Казбек Булатов и экс-начальник центра противодействия экстремизму МВД по региону Тимур Бетуганов.





Рауф Арашуков, тогда еще сенатор, был задержан 30 января 2019 года во время заседания Совета Федерации. Позднее силовики задержали его отца и нескольких менеджеров региональных отделений «Газпрома», участвовавших в хищении газа.