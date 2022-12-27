Потеряла рассудок на почве религии: на Урале женщина рассказала, как расправилась с тремя детьми

В Екатеринбурге предъявили обвинение в убийстве трех своих детей 37-летней Анастасии Петровой. Если женщину, которая задушила детей, «изгоняя бесов», признают вменяемой, ей грозит 20 лет тюрьмы. Отец Петровой рассказал, что давно был обеспокоен психическим состоянием дочери и зятя, которые «ударились в религию», и замечал странности в их поведении.





Мужчина сообщил порталу E1.RU, что его зять уволился в звании подполковника из полиции пару лет назад, после чего стал вести себя подозрительно. «Мы с ним таскали мебель. И вдруг он отказался: «Это гробы, это гробы, я не понесу». В подъезде пришлось оставить шкафы — прямо такая истерика», — вспоминает отец Петровой.





Он назвал зятя «шизанутым» и выразил уверенность, что Анастасия стала странной, глядя на супруга. «То, что он [зять] шизанулся, ее [дочь] доконало. Еще, видимо, сказались проблемы с его работой», — предположил отец Петровой.





По данным СК, мать расправилась с тремя детьми в период с 25 по 26 декабря. В это время ее мужа дома не было. О происшествии полиции заявили родственники семьи. После убийства женщина сама разослала им SMS с этой новостью.





«Петрова говорила, что в нее вселились бесы. Когда криминалисты зашли в квартиру, она лежала на телах детей», — рассказала одна из местных жительниц. Соседи также сообщили о криках, которые слышали накануне трагического дня. Однако люди не решились вызвать силовиков. По данным источника Е1.RU, женщина тронулась умом на религиозной почве. В ее квартире силовики нашли множество икон и предметов культа.