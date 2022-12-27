Потеряла рассудок на почве религии: на Урале женщина рассказала, как расправилась с тремя детьми

В Екатеринбурге предъявили обвинение в убийстве трех своих детей 37-летней Анастасии Петровой. Если женщину, которая задушила детей, «изгоняя бесов», признают вменяемой, ей грозит 20 лет тюрьмы. Отец Петровой рассказал, что давно был обеспокоен психическим состоянием дочери и зятя, которые «ударились в религию», и замечал странности в их поведении.
Мужчина сообщил порталу E1.RU, что его зять уволился в звании подполковника из полиции пару лет назад, после чего стал вести себя подозрительно. «Мы с ним таскали мебель. И вдруг он отказался: «Это гробы, это гробы, я не понесу». В подъезде пришлось оставить шкафы — прямо такая истерика», — вспоминает отец Петровой.
Он назвал зятя «шизанутым» и выразил уверенность, что Анастасия стала странной, глядя на супруга. «То, что он [зять] шизанулся, ее [дочь] доконало. Еще, видимо, сказались проблемы с его работой», — предположил отец Петровой.
По данным СК, мать расправилась с тремя детьми в период с 25 по 26 декабря. В это время ее мужа дома не было. О происшествии полиции заявили родственники семьи. После убийства женщина сама разослала им SMS с этой новостью.
«Петрова говорила, что в нее вселились бесы. Когда криминалисты зашли в квартиру, она лежала на телах детей», — рассказала одна из местных жительниц. Соседи также сообщили о криках, которые слышали накануне трагического дня. Однако люди не решились вызвать силовиков. По данным источника Е1.RU, женщина тронулась умом на религиозной почве. В ее квартире силовики нашли множество икон и предметов культа.
По информации E1.RU, совершив убийство, мать оставила две записки. В одной из них она утверждает, что «убила своих детей, потому что серьезно больна и некому их передать на попечение в такое тяжелое время».
Во второй записке жительница Екатеринбурга сообщает, что ей «приснилось убить детей», а сама она «умирает от Беса полуденного». Она также признается, что «сделала это ради спасения наших детей». Также женщина написала, что ей «ответил Иисус Христос», что детей «забрал в рай».
Семья Петровых жила на съемной квартире. Соседи описывают их крайне положительно. По их словам, мать часто гуляла с коляской во дворе, с соседями всегда здоровалась. В семье никто не пил и не курил. Другая знакомая Анастасии Петровой рассказала, что женщина всегда была спокойной.
Петрова уже дала признательные показания по факту убийства. «КП» пишет, что анализы Анастасии дали положительный результат на наркотики. Источник издания рассказал: на допросе женщина обвинила мужа, что в него «вселились бесы». «Сначала убила дочку, потом 10-летнего сына. А старшего пришлось уговаривать. Долго с ним разговаривала. В итоге он согласился и не сопротивлялся, а она его задушила», — сообщил собеседник «КП».
Сейчас следователи продолжают собирать доказательства по делу. Женщина пройдет судебную психиатрическую экспертизу. Следствие обратится в суд, чтобы ходатайствовать об аресте Петровой. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК «Убийство двух и более малолетних». Расследование этого дела взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.