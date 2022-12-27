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«Мы хотим достойную зарплату и нормальную жизнь»: курьеры пригрозили забирать себе заказы клиентов
В забастовке курьеров «Яндекса» и Delivery Club приняли участие порядка четырех тысяч человек по всей стране Фото: Global Look Press / Замир Усманов
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«Мы хотим достойную зарплату и нормальную жизнь»: курьеры пригрозили забирать себе заказы клиентов

В забастовке курьеров «Яндекса» и Delivery Club приняли участие порядка четырех тысяч человек по всей стране

Фото: Global Look Press / Замир Усманов

Председатель Рабочего союза курьеров Нургазы Алибеков встретился с депутатом от КПРФ Сергеем Обуховым и обсудил условия труда работников «Яндекса» и Delivery Club. Одной из основных тем стала забастовка курьеров, которая началась 20 декабря. Алибекова указал, что отказ курьеров от работы — лишь первый этап. В дальнейшем они станут забирать заказы людей, если руководство откажется повысить им зарплаты.


«Первый этап будет мягкий. Второй — намного жестче. Третий — очень жесткий. Тогда мы уже будем вынуждены принимать такие меры. Например, курьеры будут получать заказы, но не доставлять. Мы даже дойдем до такой степени», — передает слова Алибекова корреспондент Daily Storm.


По его словам, на данный момент участие в забастовке приняли порядка четырех тысяч курьеров по всей России. При этом в «Яндекс», например, ранее сообщили, что сервис по доставке еды работает в штатном режиме, жалоб со стороны курьеров на зарплату и условия труда не поступало.


20 декабря в профсоюзе сообщили «Коммерсанту», что около 600 курьеров «Яндекс.Еды» могут не выйти на работу в Москве с 20 по 25 декабря в ходе забастовки. Компанию обвинили в монополизации отрасли после покупки Delivery Club, требуя вернуть оплату в 110 рублей за заказ и ввести практику заключения с разносчиками еды полноценных трудовых договоров.


 В «Яндексе» отметили, что за год доход курьеров вырос на 30%, а в Москве и Санкт-Петербурге им платят от 350 рублей до 400 рублей в час.

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#работа #курьер #забастовка #рф
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