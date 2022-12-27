Мишустин: Правительство проверит, как расходовались средства на технику и вооружение для СВО

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал проверку расходования средств на нужды СВО на Украине. По словам Мишустина, этим займется правительство, которое уточнит, как расходовались деньги из бюджета на технику и вооружение. Премьер также пообещал, что в будущем проверят и остальные направления расходования денег в ходе спецоперации.
Мишустин обратил внимание, что контроль за использованием бюджетных средств, выделяющихся на проведение СВО на Украине, — это «значимый вопрос». По словам премьер-министра, кабмином уже «запланированы проверки тех ресурсов, которые предназначались на ремонт и производство вооружения, военной и специальной техники, закупку горюче-смазочных материалов».
Он также указал на важность решения социальных вопросов солдат и офицеров и их семей. Мишустин напомнил, что «серьезные суммы» предназначены мобилизованным (в виде единовременной выплаты), а также на ежемесячные выплаты военнослужащим, участвующим в СВО.
В числе мер поддержки Мишустин выделил формирование специальной квоты для участников спецоперации на Украине и их детей при поступлении в вузы. Этим смогут воспользоваться Герои России и люди, награжденные тремя орденами Мужества, дети военнослужащих, получивших ранения, увечья и контузии в зоне боевых действий, уточнил премьер.
Также Мишустин напомнил о рекомендации российского лидера Владимира Путина органам государственной власти Московской области, Республики Крым, Севастополя. Власти этих регионов, как отметил президент, должны принять законодательные акты, по которым отличившиеся во время СВО солдаты и офицеры и члены их семей могут получать безвозмездно земельные участки.
Кроме того, Мишустин попросил руководителей рабочих групп доложить об обеспечении потребностей Российской армии, а глав силовых ведомств — о текущей ситуации.
Путин ранее заявил, что нет никаких ограничений по финансированию ВС РФ, заверив, что страна дает армии «все, что просят». По мнению президента, войска следует обеспечить всем необходимым на высоком уровне. Путин при этом напомнил, что «на поле боя не может быть мелочей». Президент призвал «обратить особое внимание на медицинские аптечки, питание, сухие пайки, форму, обувь, защитные шлемы, бронежилеты», которые должны быть «на самом современном и высоком уровне».