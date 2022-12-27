Мишустин: Правительство проверит, как расходовались средства на технику и вооружение для СВО

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал проверку расходования средств на нужды СВО на Украине. По словам Мишустина, этим займется правительство, которое уточнит, как расходовались деньги из бюджета на технику и вооружение. Премьер также пообещал, что в будущем проверят и остальные направления расходования денег в ходе спецоперации.





Мишустин обратил внимание, что контроль за использованием бюджетных средств, выделяющихся на проведение СВО на Украине, — это «значимый вопрос». По словам премьер-министра, кабмином уже «запланированы проверки тех ресурсов, которые предназначались на ремонт и производство вооружения, военной и специальной техники, закупку горюче-смазочных материалов».





Он также указал на важность решения социальных вопросов солдат и офицеров и их семей. Мишустин напомнил, что «серьезные суммы» предназначены мобилизованным (в виде единовременной выплаты), а также на ежемесячные выплаты военнослужащим, участвующим в СВО.





В числе мер поддержки Мишустин выделил формирование специальной квоты для участников спецоперации на Украине и их детей при поступлении в вузы. Этим смогут воспользоваться Герои России и люди, награжденные тремя орденами Мужества, дети военнослужащих, получивших ранения, увечья и контузии в зоне боевых действий, уточнил премьер.