Новости
Новости
St
Мишустин: Правительство проверит, как расходовались средства на технику и вооружение для СВО
Глава кабмина пообещал проверить и остальные направления расходования денег в ходе спецоперации undefined
Новости

Мишустин: Правительство проверит, как расходовались средства на технику и вооружение для СВО

Глава кабмина пообещал проверить и остальные направления расходования денег в ходе спецоперации

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал проверку расходования средств на нужды СВО на Украине. По словам Мишустина, этим займется правительство, которое уточнит, как расходовались деньги из бюджета на технику и вооружение. Премьер также пообещал, что в будущем проверят и остальные направления расходования денег в ходе спецоперации.


Мишустин обратил внимание, что контроль за использованием бюджетных средств, выделяющихся на проведение СВО на Украине, — это «значимый вопрос». По словам премьер-министра, кабмином уже «запланированы проверки тех ресурсов, которые предназначались на ремонт и производство вооружения, военной и специальной техники, закупку горюче-смазочных материалов».


Он также указал на важность решения социальных вопросов солдат и офицеров и их семей. Мишустин напомнил, что «серьезные суммы» предназначены мобилизованным (в виде единовременной выплаты), а также на ежемесячные выплаты военнослужащим, участвующим в СВО.


В числе мер поддержки Мишустин выделил формирование специальной квоты для участников спецоперации на Украине и их детей при поступлении в вузы. Этим смогут воспользоваться Герои России и люди, награжденные тремя орденами Мужества, дети военнослужащих, получивших ранения, увечья и контузии в зоне боевых действий, уточнил премьер.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Путин заявил, что у военных нет ограничений по финансированию

Президент выступает на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ 21 декабря 2022
Dailystorm - Путин заявил, что у военных нет ограничений по финансированию

Также Мишустин напомнил о рекомендации российского лидера Владимира Путина органам государственной власти Московской области, Республики Крым, Севастополя. Власти этих регионов, как отметил президент, должны принять законодательные акты, по которым отличившиеся во время СВО солдаты и офицеры и члены их семей могут получать безвозмездно земельные участки.


Кроме того, Мишустин попросил руководителей рабочих групп доложить об обеспечении потребностей Российской армии, а глав силовых ведомств — о текущей ситуации.


Путин ранее заявил, что нет никаких ограничений по финансированию ВС РФ, заверив, что страна дает армии «все, что просят». По мнению президента, войска следует обеспечить всем необходимым на высоком уровне. Путин при этом напомнил, что «на поле боя не может быть мелочей». Президент призвал «обратить особое внимание на медицинские аптечки, питание, сухие пайки, форму, обувь, защитные шлемы, бронежилеты», которые должны быть «на самом современном и высоком уровне».

Путин призвал поработать над улучшением связи в войсках

Президент отметил, что нужно реализовать весь комплекс мер для качественного обновления и совершенствования ВС РФ 21 декабря 2022
Dailystorm - Путин призвал поработать над улучшением связи в войсках
#военная техника #проверки #мишустин #правительство #бюджет #вооружения
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»