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RTVI: Детям сотрудников «Газпрома» готовят подарки на 27 миллионов рублей
Для 6,5 тысячи детей планируется закупить подарочные наборы трех категорий в зависимости от возраста undefined
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RTVI: Детям сотрудников «Газпрома» готовят подарки на 27 миллионов рублей

Для 6,5 тысячи детей планируется закупить подарочные наборы трех категорий в зависимости от возраста

Дети сотрудников «Газпрома» на грядущий Новый год получат подарки на 27 миллионов рублей. Сведения об этом на сайте госзакупок обнаружил RTVI. В соответствующем контракте сказано, что эта сумма распределена на презенты для 6,5 тысячи детей, однако исполнитель в документах не раскрывается.


В документе говорится, что заказчиком выступает ООО «Газпром трансгаз Москва». Подарочные наборы для детей были поделены на три категории в зависимости от возраста. Так, дети до четырех лет получат на Новый год рюкзаки с игрой «Чудо-чемоданчик», наборы логических блоков Дьенеша, мягкие игрушки и сладкие подарки.


Детям от пяти до девяти лет вместе с рюкзаком и кондитерским набором достанутся атласы, глобусы с подсветкой, а также наборы для выращивания растений. Ребят от 10 до 13 лет ждут еще наборы двусторонних маркеров, брелоки, скетчбуки или самоучители по рисованию на выбор.


14 декабря в Госдуме началась новогодняя благотворительная акция «Елка желаний», в которой приняли участие как дети российских военнослужащих, так и ребятишки из новых регионов страны. Суть акции в том, что депутаты нижней палаты парламента выполняют желания детей.


В акции участвовали глава ЛДПР Леонид Слуцкий, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев, первый зампредседателя Думы Александр Жуков, вице-спикер Борис Чернышов, лидеры фракций «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» Сергей Миронов и Алексей Нечаев и многие другие депутаты.

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#газпром #рф #дети #подарки #новый год
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