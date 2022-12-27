Экс-депутата Илью Яшина этапировали из СИЗО Москвы в Удмуртию

Оппозиционера, бывшего столичного муниципального депутата Илью Яшина (признан Минюстом РФ иностранным агентом) этапировали из СИЗО Москвы в Ижевск. Об этом сообщила РИА Новости адвокат политика Мария Эйсмонт. Яшин получил 8,5 лет колонии по делу о распространении фейков про Российскую армию, но приговор еще не вступил в законную силу.





Оппозиционер ранее находился в СИЗО-4 в Москве. По словам члена СПЧ и ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексея Мельникова, решение об этапировке Яшина связано с «большим перелимитом» в столичных следственных изоляторах. Сверх лимита содержится более двух тысяч человек, уточнил Мельников.





Поэтому, по его словам, практика этапирования в колонии до вступления приговора в законную силу не является редкостью.





При этом адвокат Яшина заметила, что экс-депутата нельзя отправить к месту отбывания наказания до вступления приговора в законную силу, но на перемещение подсудимого между СИЗО ограничений нет.





Эйсмонт также заявила, что из-за этапирования Яшина он не сможет увидеться со своей матерью. Она записалась на свидание с сыном на 29 декабря.





Правозащитник Мельников также ранее говорил, что за время нахождения Яшина в СИЗО члены ОНК Москвы посетили его дважды. Жалоб на условия содержания от оппозиционера тогда не поступало.