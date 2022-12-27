Экс-депутата Илью Яшина этапировали из СИЗО Москвы в Удмуртию

Оппозиционера, бывшего столичного муниципального депутата Илью Яшина (признан Минюстом РФ иностранным агентом) этапировали из СИЗО Москвы в Ижевск. Об этом сообщила РИА Новости адвокат политика Мария Эйсмонт. Яшин получил 8,5 лет колонии по делу о распространении фейков про Российскую армию, но приговор еще не вступил в законную силу.
Оппозиционер ранее находился в СИЗО-4 в Москве. По словам члена СПЧ и ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексея Мельникова, решение об этапировке Яшина связано с «большим перелимитом» в столичных следственных изоляторах. Сверх лимита содержится более двух тысяч человек, уточнил Мельников.
Поэтому, по его словам, практика этапирования в колонии до вступления приговора в законную силу не является редкостью.
При этом адвокат Яшина заметила, что экс-депутата нельзя отправить к месту отбывания наказания до вступления приговора в законную силу, но на перемещение подсудимого между СИЗО ограничений нет.
Эйсмонт также заявила, что из-за этапирования Яшина он не сможет увидеться со своей матерью. Она записалась на свидание с сыном на 29 декабря.
Правозащитник Мельников также ранее говорил, что за время нахождения Яшина в СИЗО члены ОНК Москвы посетили его дважды. Жалоб на условия содержания от оппозиционера тогда не поступало.
9 декабря Мещанский суд Москвы признал виновным Яшина в распространении фейков о Российской армии по мотивам политической ненависти и приговорил к 8,5 года колонии. По данным СКР, политик провел YouTube-трансляцию, в ходе которой утверждал об убийствах жителей украинской Бучи. Яшин не признал вину. Он считает свое уголовное преследование политически мотивированным.
Яшин находился в следственном изоляторе с 13 июля. До этого политик был под административным арестом в спецприемнике по обвинению в неповиновении полицейскому.