Путин подписал указ об ответных мерах на потолок цен на нефть из России

Глава государства Владимир Путин подписал указ о применении ответных экономических мер на введение потолка цен на российские нефтепродукты и нефть рядом стран Запада. Документ вступает в силу 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля. Согласно указу Путина, Россия прекращает поставки черного золота странам, которые прописывают в контрактах потолок цен. После этого цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась до 86 долларов за баррель впервые с 5 декабря.





В документе поясняется, что Москва вводит подобные меры «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» для защиты национальных интересов России.





Кроме того, Путин ввел запрет на поставки нефти иностранным покупателям, если в контракте используется механизм фиксации предельной цены. Теперь получить нефть из РФ эти государства, попавшие в список, могут лишь на основании спецрешения российского лидера.





В документе отмечается, что мониторинг за соблюдением указа Путина об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть будет вести Минэнерго.





2 декабря ЕС официально подтвердил принятие решения о введении потолка цен на нефть из РФ в 60 долларов за баррель. К санкциям присоединились Австралия и страны «Большой семерки», в том числе Япония. Меры вступили в силу 5 декабря.





Польша и страны Балтии требовали снизить потолок до 30 долларов за баррель. В то же время Мальта и Греция просили 65-70 долларов для сохранения рентабельности.