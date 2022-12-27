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Путин подписал указ об ответных мерах на потолок цен на нефть из России
Документ вступает в силу 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля Фото: Global Look Press / Kremlin Pool
Новости

Путин подписал указ об ответных мерах на потолок цен на нефть из России

Документ вступает в силу 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля

Фото: Global Look Press / Kremlin Pool

Глава государства Владимир Путин подписал указ о применении ответных экономических мер на введение потолка цен на российские нефтепродукты и нефть рядом стран Запада. Документ вступает в силу 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля. Согласно указу Путина, Россия прекращает поставки черного золота странам, которые прописывают в контрактах потолок цен. После этого цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась до 86 долларов за баррель впервые с 5 декабря.


В документе поясняется, что Москва вводит подобные меры «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» для защиты национальных интересов России.


Кроме того, Путин ввел запрет на поставки нефти иностранным покупателям, если в контракте используется механизм фиксации предельной цены. Теперь получить нефть из РФ эти государства, попавшие в список, могут лишь на основании спецрешения российского лидера.


В документе отмечается, что мониторинг за соблюдением указа Путина об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть будет вести Минэнерго.


2 декабря ЕС официально подтвердил принятие решения о введении потолка цен на нефть из РФ в 60 долларов за баррель. К санкциям присоединились Австралия и страны «Большой семерки», в том числе Япония. Меры вступили в силу 5 декабря.


Польша и страны Балтии требовали снизить потолок до 30 долларов за баррель. В то же время Мальта и Греция просили 65-70 долларов для сохранения рентабельности.

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Путин: Россия не станет поставлять энергоресурсы странам, которые ограничат цены на нефть

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Путин предупреждал: Россия не будет поставлять странам, согласившимся ввести ограничение на цену топлива, «ни газ, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, ничего». Президент призывал также европейских лидеров «одуматься». Никаких потерь для российской экономики от этого ценового потолка нет, подчеркнул глава государства.


По словам Путина, сейчас Россия продает нефть по тем ценам, которые страны Запада выставили в качестве потолка. Президент заметил, что этот шаг — попытка «ввинтить» в мировую рыночную экономику инструменты, абсолютно не присущие ей.


Вице-премьер Александр Новак заявил, что в случае введения лимита Москва будет переориентировать поставки «на рыночно ориентированных партнеров» либо сокращать добычу. Новак полагает, что потолок цен — абсурд и может разрушить нефтяной рынок.

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также ранее предупредил, что Россия готовит решение по ответным мерам на введение потолка цен на нефть. Потолок цен на нефть Песков назвал «шагом к дестабилизации мировых энергетических рынков».


После начала СВО на Украине страны Запада уже ввели несколько пакетов санкций против РФ. Эти ограничения коснулись российских компаний, энергоресурсов (нефть и уголь), финансовой системы, а также ряда физических и юридических лиц. Путин сетовал, что подобная «санкционная лихорадка Запада» несет угрозу для всего мира.

#запад #нефть #потолок цен #санкции против россии #путин
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