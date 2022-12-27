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Впервые с 22 февраля: Цена газа в Европе стала ниже 850 долларов за тысячу кубометров
Котировки падают на фоне теплой погоды в Старом Свете undefined
Новости

Впервые с 22 февраля: Цена газа в Европе стала ниже 850 долларов за тысячу кубометров

Котировки падают на фоне теплой погоды в Старом Свете

Цена газа в Европе оказалась 27 декабря ниже 850 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Это случилось впервые с 22 февраля. Общее снижение котировок с начала дня составляет более 7%.


Отмечается, что цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до 848 долларов за тысячу кубометров.


Котировки голубого топлива ставятся ниже на фоне теплой погоды в Европе. Температура в большинстве государств Евросоюза остается выше климатических показателей. Это привело и к снижению отбора газа из хранилищ, и к росту закачки в них до рекордных показателей.


При этом доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС уже неделю продолжает держаться на стабильной отметки в 20% либо выше. 25 декабря она превысила 31%. Это является вторым максимальным показателем за время наблюдения.


В настоящий момент европейские хранилища заполнены на 83,1% (на 11,55 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет). Всего в них находится 89,94 миллиардов кубометров газа.

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Страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ, его введут 15 февраля

Он составит 180 евро за мегаватт-час 19 декабря 2022
Dailystorm - Страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ, его введут 15 февраля

Число стран Евросоюза, ведущих нетто-отбор газа из хранилищ, упало. В «Газпроме» заявляли, даже близкие к максимальным запасы газа в для крупных европейских стран не гарантируют им надежное прохождение осенне-зимнего периода. Нагрузка на хранилища нынешней зимой будет выше, чем ранее. Это связано с изменениями логистики и источников газоснабжения.


Вице-премьер России Александр Новак ранее предупредил, что добыча газа по итогам года снизится на 12% по сравнению с 2021-м. При этом экспорт, как указал Новак, упадет примерно на четверть.


22 декабря стало известно, что ЕС утвердил динамический потолок цен на газ в 180 евро за мегаватт-час. Ограничение начнет действовать с 15 февраля 2023 года. Этот механизм будет работать в течение 20 дней.


Отмечалось, что механизм коррекции цен может быть автоматически отключен, если стоимость газа опустится ниже установленного полотка. Также этот механизм также может быть отключен вручную, если в ЕК сочтут, что на европейском рынке образовался дефицит газа, угрожающий Евросоюзу.

Лавров заявил, что потолок цен на нефть или газ не напугает Россию

Москва будет напрямую договариваться с компаниями-импортерами, отметил глава МИД РФ 1 декабря 2022
Dailystorm - Лавров заявил, что потолок цен на нефть или газ не напугает Россию

Власти РФ не раз подчеркивали: Москва не станет поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к потолку цен.

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