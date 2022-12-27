Впервые с 22 февраля: Цена газа в Европе стала ниже 850 долларов за тысячу кубометров

Цена газа в Европе оказалась 27 декабря ниже 850 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Это случилось впервые с 22 февраля. Общее снижение котировок с начала дня составляет более 7%.





Отмечается, что цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до 848 долларов за тысячу кубометров.





Котировки голубого топлива ставятся ниже на фоне теплой погоды в Европе. Температура в большинстве государств Евросоюза остается выше климатических показателей. Это привело и к снижению отбора газа из хранилищ, и к росту закачки в них до рекордных показателей.





При этом доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС уже неделю продолжает держаться на стабильной отметки в 20% либо выше. 25 декабря она превысила 31%. Это является вторым максимальным показателем за время наблюдения.





В настоящий момент европейские хранилища заполнены на 83,1% (на 11,55 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет). Всего в них находится 89,94 миллиардов кубометров газа.