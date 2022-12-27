Мишустин распорядился создать 16 военных учебных центров при российских вузах

Глава кабмина Михаил Мишустин поручил создать 16 новых военных учебных центров при федеральных университетах. Распоряжение Мишустина было опубликовано на официальном портале правовой информации. Такие центры появятся в 13 областях России.
Отмечается, что необходимые мероприятия проведут Минобрнауки и Минсельхоз. Центры откроют в Астраханской, Кировской, Амурской, Ижевской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Сахалинской, Смоленской, Тюменской, Вологодской и Ярославской областях.
Также подобные учреждения, согласно распоряжения главы правительства, будут функционировать в трех республиках — Мордовии, Чечне и Марий Эл.
С подобной инициативой выступил в конце ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По словам Шойгу, новые военные учебные центры расширят географию военной подготовки с 52 до 68 регионов страны.
Минобрнауки ранее анонсировало курс по основам военной подготовки в российских вузах. В ноябре в Минобороны поддержали инициативу «Справедливой России — За правду» ввести начальную военную подготовку для школьников и учащихся колледжей и техникумов, учитывая «актуальность вопроса».
Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев ранее сетовал, что военная подготовка в учебных заведениях заметно ослабла. Ею, по словам вице-премьера, в настоящий момент охвачено всего 1,4% обучающихся. Трутнев также обратил внимание, что потенциал ДОССАФ стал ниже в 80 раз по сравнению с временами СССР.
До 2019 года в вузах РФ существовали параллельно военные кафедры и учебные центры. В начале 2019-го их объединили в единые военные учебные центры, где готовят офицеров запаса и кадровых офицеров, рядовых и сержантов запаса.
Ожидается, что после окончания обучения в университете молодые люди, отучившиеся там, станут проходить службу по контракту. По данным на 2019 год, в РФ было около 100 вузов, при которых работали военные учебные центры.
22 декабря стало известно, что глава Минпросвещения России Сергей Кравцов утвердил новую программу школьного образования. В нее включили начальную военную подготовку в рамках ОБЖ и блок о спецоперации на Украине на уроках истории.