Мишустин распорядился создать 16 военных учебных центров при российских вузах

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев ранее сетовал, что военная подготовка в учебных заведениях заметно ослабла. Ею, по словам вице-премьера, в настоящий момент охвачено всего 1,4% обучающихся. Трутнев также обратил внимание, что потенциал ДОССАФ стал ниже в 80 раз по сравнению с временами СССР.





До 2019 года в вузах РФ существовали параллельно военные кафедры и учебные центры. В начале 2019-го их объединили в единые военные учебные центры, где готовят офицеров запаса и кадровых офицеров, рядовых и сержантов запаса.





Ожидается, что после окончания обучения в университете молодые люди, отучившиеся там, станут проходить службу по контракту. По данным на 2019 год, в РФ было около 100 вузов, при которых работали военные учебные центры.





22 декабря стало известно, что глава Минпросвещения России Сергей Кравцов утвердил новую программу школьного образования. В нее включили начальную военную подготовку в рамках ОБЖ и блок о спецоперации на Украине на уроках истории.