В МВД Украины сообщили о повреждении с начала года 702 объектов критической инфраструктуры

На Украине после ударов военны РФ с начала года оказались повреждены 702 объекта критической инфраструктуры. Об этом заявил замглавы МВД Украины Евгений Енин. Он уточнил, что в основном удары пришлись на газопроводы и электроподстанции.
По словам Енина, в целом украинские власти «имеют информацию про более 35 тысяч поврежденных объектов» из-за атак Российской армии.
При этом заместитель главы администрации Киева Петр Пантелеев предупредил, что украинская столицы будет вынуждена всю зиму жить в режиме экстренных отключений электроснабжения.
В Киеве часто наблюдаются перебои со светом. 16 декабря городе раздались несколько взрывов, сообщал мэр Виталий Кличко. Он уточнял, что взрывы зафиксированы в Днепровском, Деснянском и Голосеевском районах города.
В ночь на 19 декабря воздушная тревога звучала в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областях Украины. Глава администрации Киевской области Алексей Кулеба сообщал о серии взрывов в столице. Киевская область подверглась атакам дронов, утверждал чиновник.
23 ноября Кличко призвал киевлян готовиться к «самому плохому сценарию» с энергоснабжением зимой. Мэр предупредил: возможна эвакуация жителей целых районов города при отключении электричества. Киев переживает худшую зиму со времен Второй мировой войны, сетовал Кличко.
Градоначальник в начале декабря признался: этой зимой Киев вполне может лишиться воды, света и тепла. По мнению Кличко, если обстрелы России по критической инфраструктуре Украины продолжатся — киевлян ждет «апокалипсис, как в голливудских фильмах»
12 декабря украинский лидер Владимир Зеленский говорил, что в стране уничтожена половина энергетической инфраструктуры. Премьер Денис Шмыгаль предупредил: Украина всю зиму будет жить в условиях дефицита электроэнергии. Полностью восстановить инфраструктуру Украины в настоящий момент невозможно, отмечал Зеленский.
Агентство NASA ранее опубликовало спутниковый снимок Украины, которая осталась без света после российских ударов. На кадрах видно, что Украина погрузилась в полную темноту. Вокруг есть лишь яркие пятна от света городов и инфраструктуры в соседних странах. Фото датируется 17 декабря, на следующий день после ударов военных РФ по энергетическим объектам на Украине.
С 10 октября в Минобороны РФ объявляли о нанесении ударов по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Атаки последовали за взрывом на Крымском мосту. Теракт, как полагают российские власти, организовали спецслужбы Украины.