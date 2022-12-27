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В МВД Украины сообщили о повреждении с начала года 702 объектов критической инфраструктуры
Киев всю зиму будет жить в режиме экстренных отключений электроснабжения, заявили местные власти undefined
Новости

В МВД Украины сообщили о повреждении с начала года 702 объектов критической инфраструктуры

Киев всю зиму будет жить в режиме экстренных отключений электроснабжения, заявили местные власти

На Украине после ударов военны РФ с начала года оказались повреждены 702 объекта критической инфраструктуры. Об этом заявил замглавы МВД Украины Евгений Енин. Он уточнил, что в основном удары пришлись на газопроводы и электроподстанции.


По словам Енина, в целом украинские власти «имеют информацию про более 35 тысяч поврежденных объектов» из-за атак Российской армии.


При этом заместитель главы администрации Киева Петр Пантелеев предупредил, что украинская столицы будет вынуждена всю зиму жить в режиме экстренных отключений электроснабжения.


В Киеве часто наблюдаются перебои со светом. 16 декабря городе раздались несколько взрывов, сообщал мэр Виталий Кличко. Он уточнял, что взрывы зафиксированы в Днепровском, Деснянском и Голосеевском районах города.


В ночь на 19 декабря воздушная тревога звучала в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областях Украины. Глава администрации Киевской области Алексей Кулеба сообщал о серии взрывов в столице. Киевская область подверглась атакам дронов, утверждал чиновник.

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Кличко призвал жителей Киева готовиться к «апокалипсису»

Мэр сообщил, что подготовленных властями пунктов обогрева не хватит для всего населения столицы 7 декабря 2022
Dailystorm - Кличко призвал жителей Киева готовиться к «апокалипсису»

23 ноября Кличко призвал киевлян готовиться к «самому плохому сценарию» с энергоснабжением зимой. Мэр предупредил: возможна эвакуация жителей целых районов города при отключении электричества. Киев переживает худшую зиму со времен Второй мировой войны, сетовал Кличко.


Градоначальник в начале декабря признался: этой зимой Киев вполне может лишиться воды, света и тепла. По мнению Кличко, если обстрелы России по критической инфраструктуре Украины продолжатся — киевлян ждет «апокалипсис, как в голливудских фильмах»


12 декабря украинский лидер Владимир Зеленский говорил, что в стране уничтожена половина энергетической инфраструктуры. Премьер Денис Шмыгаль предупредил: Украина всю зиму будет жить в условиях дефицита электроэнергии. Полностью восстановить инфраструктуру Украины в настоящий момент невозможно, отмечал Зеленский.


Агентство NASA ранее опубликовало спутниковый снимок Украины, которая осталась без света после российских ударов. На кадрах видно, что Украина погрузилась в полную темноту. Вокруг есть лишь яркие пятна от света городов и инфраструктуры в соседних странах. Фото датируется 17 декабря, на следующий день после ударов военных РФ по энергетическим объектам на Украине.

NASA показало снимки Украины из космоса после ударов военных России

Фото датируется 17 декабря 19 декабря 2022
Dailystorm - NASA показало снимки Украины из космоса после ударов военных России

С 10 октября в Минобороны РФ объявляли о нанесении ударов по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Атаки последовали за взрывом на Крымском мосту. Теракт, как полагают российские власти, организовали спецслужбы Украины.

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