В МВД Украины сообщили о повреждении с начала года 702 объектов критической инфраструктуры

На Украине после ударов военны РФ с начала года оказались повреждены 702 объекта критической инфраструктуры. Об этом заявил замглавы МВД Украины Евгений Енин. Он уточнил, что в основном удары пришлись на газопроводы и электроподстанции.





По словам Енина, в целом украинские власти «имеют информацию про более 35 тысяч поврежденных объектов» из-за атак Российской армии.





При этом заместитель главы администрации Киева Петр Пантелеев предупредил, что украинская столицы будет вынуждена всю зиму жить в режиме экстренных отключений электроснабжения.





В Киеве часто наблюдаются перебои со светом. 16 декабря городе раздались несколько взрывов, сообщал мэр Виталий Кличко. Он уточнял, что взрывы зафиксированы в Днепровском, Деснянском и Голосеевском районах города.





В ночь на 19 декабря воздушная тревога звучала в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областях Украины. Глава администрации Киевской области Алексей Кулеба сообщал о серии взрывов в столице. Киевская область подверглась атакам дронов, утверждал чиновник.