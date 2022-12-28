«Оружие толком не умеют держать»: Кадыров заявил, что ВСУ несут большие потери и восполняют их новобранцами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в живой силе и технике, оставшаяся часть деморализована. Киев пытается восполнять потери неподготовленными новобранцами, которые «оружие толком не умеют в руках держать». Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.





«В этой связи потерь все больше, а желающих оказать сопротивление наступающим российским войскам все меньше. Простая арифметика», — написал он в своем Telegram-канале.





По словам Кадырова, последние дни для украинской армии и «натовских формирований» выдались крайне насыщенные, «само собой, не очень хорошие». На данном этапе военной операции чеченские подразделения не наблюдают существенных препятствий со стороны ВСУ, добавил он. За счет планомерного и неспешного выполнения оперативных задач удается сильно снизить ущерб личному составу, новые методы ведения боевых действий и своевременная перегруппировка войск сыграли на руку Российской армии, заявил Кадыров.





Глава Чечни выразил уверенность, что итог военной операции на Украине будет соответствовать ожиданиям россиян и руководства страны.





Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что властям Украины лучше «подобру-поздорову» провести демилитаризацию и денацификацию страны. В противном случае этот вопрос решит Российская армия, сказал дипломат.