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«Оружие толком не умеют держать»: Кадыров заявил, что ВСУ несут большие потери и восполняют их новобранцами
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«Оружие толком не умеют держать»: Кадыров заявил, что ВСУ несут большие потери и восполняют их новобранцами

По его словам, желающих оказывать сопротивление российским войскам все меньше

По его словам, желающих оказывать сопротивление российским войскам все меньше undefined
Фото: РИА Новости / Министерство культуры России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в живой силе и технике, оставшаяся часть деморализована. Киев пытается восполнять потери неподготовленными новобранцами, которые «оружие толком не умеют в руках держать». Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.  


«В этой связи потерь все больше, а желающих оказать сопротивление наступающим российским войскам все меньше. Простая арифметика», — написал он в своем Telegram-канале. 


По словам Кадырова, последние дни для украинской армии и «натовских формирований» выдались крайне насыщенные, «само собой, не очень хорошие». На данном этапе военной операции чеченские подразделения не наблюдают существенных препятствий со стороны ВСУ, добавил он. За счет планомерного и неспешного выполнения оперативных задач удается сильно снизить ущерб личному составу, новые методы ведения боевых действий и своевременная перегруппировка войск сыграли на руку Российской армии, заявил Кадыров. 


Глава Чечни выразил уверенность, что итог военной операции на Украине будет соответствовать ожиданиям россиян и руководства страны.  


Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что властям Украины лучше «подобру-поздорову» провести демилитаризацию и денацификацию страны. В противном случае этот вопрос решит Российская армия, сказал дипломат. 

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#чечня #кадыров #украина #специальная военная операция #рф
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