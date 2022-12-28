Microsoft спустя полгода снова разрешила россиянам скачивать Windows

Корпорация Microsoft открыла российским пользователям возможность скачивать операционную систему Windows со своего сайта. Установить можно как актуальную версию, Windows 11 22H2, так и предыдущие — Windows 10, Windows 8.1. и Windows 7. Доступен «помощник по установке Windows», предназначенный для обновления программного обеспечения, и образ операционной системы для записи на DVD или USB-носитель. На это обратили внимание «Известия».





IT-эксперт Дмитрий Бевза заявил изданию, что Microsoft, скорее всего, скорректировала политику в отношении пользователей из РФ, которые уже приобрели Windows. Он отметил, что использование операционной системы частными лицами не подпадает под санкции.





Гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков назвал возможность снова скачивать Windows хорошей новостью для тех, кто был вынужден загружать ее с небезопасных сайтов.





Коммерческий директор компании «Код безопасности» Федор Дбар также отметил, что предоставление возможности скачать Windows тем, кто уже купил ее, — «логичные действия, вытекающие из норм международного и российского права».





При этом эксперты напомнили, что хотя загрузить Windows может любой пользователь, активировать ее без ключа не получится.





Поставщики также сообщили «Известиям», что «коробочная» версия Windows, которую продают в магазинах, активируется в России без VPN. Продукты Microsoft ввозят в РФ либо через параллельный импорт, либо это «серые» серые версии, рассказали в компаниях. Многие «коробочные» версии и ключи активации Windows завезены из Казахстана, уточнил один из источников. Поскольку это не корпоративное программное обеспечение, им могут пользоваться только частные лица, сказал он.





Эксперты также предупредили, что если Microsoft официально не вернется на российский рынок, в будущем могут возникнуть проблемы с использованием и установкой новых версий Windows. Если скачать программное обеспечение с официального сайта, нет гарантий, что корпорация не запретит его активацию, сказали они.