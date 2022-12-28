Латвия выдала Украине чиновницу из Херсонской области за связи с Россией, ее «в срочном порядке» посадили на 15 лет

Латвия выдала Украине помощницу главы одного из сельсоветов Херсонской области Ларису Котляр, сотрудничавшую с Россией. Суд на Украине посадил Котляр на 15 лет. Об этом РИА Новости сообщил руководитель российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.





По его словам, после эвакуации из региона Котляр некоторое время побыла в России, затем отправилась в Европу, чтобы навестить дочь: «Буквально на латвийской границе она была арестована, депортирована на Украину и тут же в срочном порядке осуждена на 15 лет».





Чиновницу небольшого ранга судили на Украине как государственного преступника, утверждает Барбашов. По его словам, Киев «зверски» относится к людям, которые проявляли малейшую лояльность к России.





Это люди, которые жили при украинской власти, закрывали глаза на происходящее в Донбассе и считали, что остервенения Киева к жителям этого региона их не коснутся, сказал Барбашов. Они считали, что не совершили преступлений, что они просто раздавали пособия и гумпомощь, заявил чиновник.





В конце ноября Барбашов заявил, что на Украине арестовали двух чиновников из Херсонской области, которые оформляли выплаты российских пенсий и детских пенсий. По его словам, Киев обвиняет чиновников в том, что оформляя выплаты, они собирали личные данные жителей для референдума о вхождении Херсонской области в состав России.