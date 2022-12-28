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Глава поселка в Хабаровском крае умер от инсульта во время совещания на повышенных тонах
Андрею Семенову было 56 лет, он стал главой поселка в декабре 2021 года undefined
Новости

Глава поселка в Хабаровском крае умер от инсульта во время совещания на повышенных тонах

Андрею Семенову было 56 лет, он стал главой поселка в декабре 2021 года

Глава рабочего поселка Ванино в Хабаровском крае Андрей Семенов умер во время конфликтного совещания 27 декабря. По предварительным данным, смерть наступила из-за инсульта. Об этом ТАСС сообщили в администрации Ванино. Семенову было 56 лет. 


Накануне прошло совещание координационного совета при главе поселка. И участники, и сам Семенов говорили на повышенных тонах, были крики. Главе Ванино стало плохо, ему вызвали скорую, но ничего уже нельзя было сделать, сказал собеседник агентства. Исполнять обязанности Семенова будет заместитель главы поселка. Днем по этому поводу соберут местных депутатов, добавил он. 


Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, Семенов «упал и умер» во время совещания накануне. Он предположил, что у главы поселка оторвался тромб, но добавил, что точная причина пока неизвестна. 


Местные депутаты избрали Семенова главой Ванино в декабре 2021 года. До этого он, в частности, более 20 лет занимал руководящую должность в компании «Ростелеком» в городе Советская Гавань. 

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#хабаровский край #смерть #чиновник #инсульт
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