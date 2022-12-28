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Меркель отказалась быть посредником по Украине и повторила слова, шокировавшие Путина
Президент указывал, что Россия приняла правильное решение, начав военную операцию undefined
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Меркель отказалась быть посредником по Украине и повторила слова, шокировавшие Путина

Президент указывал, что Россия приняла правильное решение, начав военную операцию

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вопрос о ее участии в урегулировании конфликта на Украине не стоит. Она добавила, что не знает, как завершится нынешний конфликт, но напомнила, что конфликты заканчиваются за столом переговоров. 


«Есть разница между навязанным миром, которого я, как и многие другие, не хочу, и открытыми и дружественными переговорами. Я не хочу больше ничего добавлять», — сказала Меркель в интервью журналу Sette. 


Экс-канцлер также заявила, что проводила политику по России и Украине, исходя из логики, которая по-прежнему кажется ей разумной. Речь шла о попытке предотвратить конфликт, подобный нынешнему, то, что она не удалась, не означает ошибочность такого решения, сказала Меркель. 


Кроме того, бывший немецкий лидер подтвердила свою позицию по Минским соглашениям, озвученную в начале декабря в интервью газете Die Zeit. Тогда она сказала, что соглашения были заключены, чтобы Украина стала сильнее. По ее словам, все понимали, что конфликт не урегулирован, Минские соглашения позволили дать Киеву «драгоценное время». Она также указала, что Украина в 2014-2015 годах была другой страной, и выразила сомнение, что НАТО смогло бы многое сделать для помощи Киеву, как оно делает это сегодня.  


Президент России Владимир Путин позже назвал слова Меркель абсолютно неожиданными и разочаровывающими. По его мнению, заявление экс-канцлера свидетельствует о том, что Россия поступила правильно, начав военную операцию на Украине.  


Помимо Путина, Меркель раскритиковали некоторые европейские политики. Например, бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе назвал ее слова пугающими и подрывающими авторитет европейских политиков. 

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Володин призвал Германию и Францию выплатить компенсации жителям Донбасса

Он заявил, что «лживая политика лидеров этих государств» привела к сегодняшней ситуации 10 декабря 2022
Dailystorm - Володин призвал Германию и Францию выплатить компенсации жителям Донбасса

Два Минских соглашения были подписаны представителями России, Украины, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, ЛНР и ДНР в 2014-2015 годах. Они были призваны завершить вооруженный конфликт в Донбассе. Россия неоднократно заявляла, что Украина не желает выполнять договоренности, и призывала Запад повлиять на Киев. Посредниками в мирном урегулировании конфликта выступали ФРГ и Франция. 

#меркель #минские соглашения #специальная военная операция #рф #украина #путин
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