Новости
Новости
St
Глава «Аэрофлота» заявил о неизбежном росте цен на билеты после Нового года
Это связано с растущими расходами перевозчиков, заявил руководитель компании Сергей Александровский undefined
Новости

Глава «Аэрофлота» заявил о неизбежном росте цен на билеты после Нового года

Это связано с растущими расходами перевозчиков, заявил руководитель компании Сергей Александровский

Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский предупредил, что цены авиабилетов на перелеты по России в 2023 году могут вырасти как минимум на уровень инфляции. Это связано с растущими расходами перевозчиков, пояснил Александровский. Топ-менеджер при этом заверил, что «Аэрофлот» не намерен перекладывать на пассажиров дополнительно возникающие расходы из-за ограниченной покупательной способности россиян.


В интервью РБК Александровский подчеркнул, что в текущих условиях «Аэрофлот» не может на 20-30% увеличить стоимость авиабилетов. В таком случае компания будет вынуждена существенно сокращать свои объемы перевозок, пояснил собеседник издания.


Глава Минтранса Виталий Савельев отмечал, что в нынешнем году тарифы на авиаперевозки остались на уровне последних двух лет и сократились на 6,5% к уровню 2019-го. Всплеска стоимости билетов летом получилось удалось избежать благодаря беспрецедентной господдержке авиации на общую сумму 172 миллиарда рублей, уточнял Савельев.


Министр обращал внимание на рост операционных расходов авиакомпаний. В частности, стоимость авиационного керосина в 2022-м по сравнению с прошлым годом взлетела более чем на 45%, сетовал глава Минтранса. Он указывал, что керосин в стоимости билетов «сидит» более чем на 30%.


Глава «Аэрофлота» сообщил изданию, что средняя стоимость билета на внутрироссийские рейсы снизилась, а на международные — выросла. «Наша задача — поддерживать доступность перелетов в первую очередь на внутреннем рынке»,— отметил Александровский.


В декабре в Минтрансе заявляли, что понизят ставки сборов за обслуживание самолетов в регионах. Такое решение в ведомстве приняли, чтобы снизить цену на авиабилеты.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Путин анонсировал «системное перевооружение» российской авиаотрасли

Он напомнил, что перевозчики заказали 500 отечественных авиалайнеров — это крупнейшая в истории России сделка 7 сентября 2022
Dailystorm - Путин анонсировал «системное перевооружение» российской авиаотрасли

Россияне чаще всего в 2022 году летали по таким зарубежным направлениям, как Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, писал РБК, ссылаясь на данные сервиса по покупке билетов «Туту.ру». Популярны также оказались среди российских туристов такие страны как Армения, Азербайджан, Турция, Белоруссия, Казахстан, ОАЭ и Грузия.


В статье уточнялось, что больше всего пассажиров, вылетавших из РФ за рубеж в 2022 году, приходится на Таджикистан — 17,22% от общего числа. В 2021 году этот показатель составлял 4,89%. Однако подавляющая доля спроса (около 86%) приходится на внутренние рейсы, отмечают аналитики.

#билеты #рост цен #аэрофлот #россияне
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»