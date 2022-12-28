Глава «Аэрофлота» заявил о неизбежном росте цен на билеты после Нового года

Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский предупредил, что цены авиабилетов на перелеты по России в 2023 году могут вырасти как минимум на уровень инфляции. Это связано с растущими расходами перевозчиков, пояснил Александровский. Топ-менеджер при этом заверил, что «Аэрофлот» не намерен перекладывать на пассажиров дополнительно возникающие расходы из-за ограниченной покупательной способности россиян.
В интервью РБК Александровский подчеркнул, что в текущих условиях «Аэрофлот» не может на 20-30% увеличить стоимость авиабилетов. В таком случае компания будет вынуждена существенно сокращать свои объемы перевозок, пояснил собеседник издания.
Глава Минтранса Виталий Савельев отмечал, что в нынешнем году тарифы на авиаперевозки остались на уровне последних двух лет и сократились на 6,5% к уровню 2019-го. Всплеска стоимости билетов летом получилось удалось избежать благодаря беспрецедентной господдержке авиации на общую сумму 172 миллиарда рублей, уточнял Савельев.
Министр обращал внимание на рост операционных расходов авиакомпаний. В частности, стоимость авиационного керосина в 2022-м по сравнению с прошлым годом взлетела более чем на 45%, сетовал глава Минтранса. Он указывал, что керосин в стоимости билетов «сидит» более чем на 30%.
Глава «Аэрофлота» сообщил изданию, что средняя стоимость билета на внутрироссийские рейсы снизилась, а на международные — выросла. «Наша задача — поддерживать доступность перелетов в первую очередь на внутреннем рынке»,— отметил Александровский.
В декабре в Минтрансе заявляли, что понизят ставки сборов за обслуживание самолетов в регионах. Такое решение в ведомстве приняли, чтобы снизить цену на авиабилеты.
Россияне чаще всего в 2022 году летали по таким зарубежным направлениям, как Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, писал РБК, ссылаясь на данные сервиса по покупке билетов «Туту.ру». Популярны также оказались среди российских туристов такие страны как Армения, Азербайджан, Турция, Белоруссия, Казахстан, ОАЭ и Грузия.
В статье уточнялось, что больше всего пассажиров, вылетавших из РФ за рубеж в 2022 году, приходится на Таджикистан — 17,22% от общего числа. В 2021 году этот показатель составлял 4,89%. Однако подавляющая доля спроса (около 86%) приходится на внутренние рейсы, отмечают аналитики.