Глава «Аэрофлота» заявил о неизбежном росте цен на билеты после Нового года

Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский предупредил, что цены авиабилетов на перелеты по России в 2023 году могут вырасти как минимум на уровень инфляции. Это связано с растущими расходами перевозчиков, пояснил Александровский. Топ-менеджер при этом заверил, что «Аэрофлот» не намерен перекладывать на пассажиров дополнительно возникающие расходы из-за ограниченной покупательной способности россиян.





В интервью РБК Александровский подчеркнул, что в текущих условиях «Аэрофлот» не может на 20-30% увеличить стоимость авиабилетов. В таком случае компания будет вынуждена существенно сокращать свои объемы перевозок, пояснил собеседник издания.





Глава Минтранса Виталий Савельев отмечал, что в нынешнем году тарифы на авиаперевозки остались на уровне последних двух лет и сократились на 6,5% к уровню 2019-го. Всплеска стоимости билетов летом получилось удалось избежать благодаря беспрецедентной господдержке авиации на общую сумму 172 миллиарда рублей, уточнял Савельев.





Министр обращал внимание на рост операционных расходов авиакомпаний. В частности, стоимость авиационного керосина в 2022-м по сравнению с прошлым годом взлетела более чем на 45%, сетовал глава Минтранса. Он указывал, что керосин в стоимости билетов «сидит» более чем на 30%.





Глава «Аэрофлота» сообщил изданию, что средняя стоимость билета на внутрироссийские рейсы снизилась, а на международные — выросла. «Наша задача — поддерживать доступность перелетов в первую очередь на внутреннем рынке»,— отметил Александровский.





В декабре в Минтрансе заявляли, что понизят ставки сборов за обслуживание самолетов в регионах. Такое решение в ведомстве приняли, чтобы снизить цену на авиабилеты.